Vysunuté zasadanie Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy

Uverejnené: piatok, 30. jún 2023, 09:42

V Slovenskom dome v Tatabáni – Bánhide sa 15. júna konalo vysunuté zasadanie slovenského voleného zboru Komárňansko-ostrihomskej župy. Prítomných privítala predsedníčka samosprávy Alžbeta Szabová.

Na úvod rokovania referovala o udalostiach medzi dvomi zasadaniami, napríklad 15. apríla sa bánhidský Krúžok čipkárok pod vedením majsterky ľudového umenia Márie Nagyovej predstavil v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre a 20. apríla Slovenské divadlo Vertigo vystúpilo v Tardoši s hrou Herečky. Na predstavenie, ktoré malo veľký úspech, prišli aj Slováci z Orosláňu a Síleša. A. Szabová sa v mene grémia zúčastnila na 10. jubilejnom vystúpení tanečného súboru Hrozienka (Aszúszemek) v Síleši. Referát doplnila Veronika Árendášová z Tardoša, ktorá sa 30. mája zúčastnila zasadania Národnostného kuratória župy. Katarína Huberová Kisgyőriová zo Šárišápu informovala členov župnej samosprávy o vydaní novej publikácie dokumentujúcej smutnú udalosť spred 70 rokov v Šárišápe, keď pri potoku vybuchla bomba a výbuch usmrtil desať ľudí.

Mária Vogyeraczká z Čívu doplnila príhovor predsedníčky o informáciu o jedinečnom podujatí, ktoré sa konalo od 24. do 28. mája v Číve na tému ľudového kroja. V škole bola pri tej príležitosti výstava fotografií pozbieraných v dedine. V tardošskej škole a škôlke potešili školákov a škôlkarov na Deň detí členky Klubu dôchodcov, lebo im napiekli palacinky. Tardošskí žiaci sa okrem palacinkových hodov mohli spoločne so žiakmi z Tatabáne – Bánhidy radovať z cesty do zahraničia. V Českej republike sa od 1. – 4. júna zúčastnili na Stretnutí troch krajín, kde bol zastúpený v mene Maďarska Tardoš, za Slovensko Tvrdošovce a hostiteľom bol český Brandýs. Oroslánčania sa zúčastnili benefičnej súťaže vo varení v Šali a na týždennom jazykovom kurze v Hronci na Slovensku.

V druhom bode rokovacieho poriadku predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Tatabáni – Bánhide Anna Mazalinová informovala o činnosti miestneho zboru. Od minulého školského roka slovenská samospráva prevádzkuje Základnú školu Móra Jókaiho v Bánhide. Okrem toho organizuje rôzne podujatia a pestuje vynikajúce styky s organizáciami v materskej krajine. Predsedníčka si sťažuje na finančné ťažkosti, ktoré sú ešte závažnejšie z dôvodu, že ani začiatkom leta nevedia, s akou finančnou podporou na plnenie úloh môžu tohto roku počítať. Podpredsedníčka župnej samosprávy a podpredsedníčka tardošského voleného zboru V. Árendášová poďakovala A. Mazalinovej za pomoc a pozitívny prístup v snahe o pripojenie tardošskej národnostnej Základnej školy Lajosa Feketeho k ZŠ Móra Jókaiho v Bánhide.

Členovia župnej slovenskej samosprávy sa museli venovať aj otázkam rozpočtu č. 2 na tento rok, ktorý si vynútil modifikáciu. Okrem toho hovorili tiež účasti na Dni Slovákov v Maďarsku 1. júla v Níži. Vedúca regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v Bánhide Erika Rendeková organizuje účasť predstaviteľov regiónu, do ktorého patrí Orosláň, Bánhida, Síleš a Tardoš. O prepravu Slovákov z Pilíšskeho regiónu sa postará Anna Seifertová z regionálneho strediska v Mlynkoch. Predmety charakteristické pre jednotlivé obce obývané Slovákmi, ktoré majú byť vystavené v stánku daného regiónu, prinesú so sebou účastníci. Okrem toho Alžbeta Szabová požiadala predstaviteľov slovenských samospráv, aby sa postarali aj o prípadné pohostenie vo forme zákuskov, či koláčikov.

V ďalšej časti rokovania predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Číve Mária Vogyeraczká hodnotila Slovenský metodický deň pre učiteľky materských škôl, ktorý tohto roku zorganizovali v Materskej škole a jasliach v Číve. A. Szabová, ktorá sa tiež zúčastnila srdečného a úspešného podujatia poďakovala organizátorom za vynikajúcu prácu. Aj ďalší členovia grémia sa pozitívne vyjadrovali o dni, ktorého cieľom je bezpochyby aj užitočná výmena skúseností.

Na záver zasadania viacerí poslanci využili príležitosť, aby si vymenili skúsenosti v situácii, keď sa všetci boria s nedostatkom financií. Navyše si nemôžu ani plánovať úlohy, lebo nepoznajú možnosti, s akými peniazmi budú môcť disponovať. Napriek finančným ťažkostiam si župná samospráva predsavzala vydanie nástenného kalendára na rok 2024 a podala žiadosť do súbehu VPN ZSM na podporu. Predsedníčka tiež požiadala lídrov jednotlivých slovenských samospráv o zaslanie materiálov k zvolenej téme. Alžbeta Szabová zároveň smutne konštatovala, že žiadosť o podporu účasti tardošských a bánhidských detí na Stretnutí troch krajín v Českej republike bola zamietnutá. Finančné náklady cesty, ktorá sa už uskutočnila, napokon prevzala na seba samospráva obce Tardoš na čele so starostom Bélom Csabánom, ktorý považuje takmer 20-ročnú iniciatívu za prínosnú a osožnú pre deti z obce i regiónu.

Skupina Tradícia v Dražovciach oslávi čoskoro 50. výročie svojho založenia. Vzhľadom na to, že na slávnosť pozvali aj svojich slovenských priateľov z Maďarska, bolo prijaté rozhodnutie, že región bude zastupovať Páví krúžok z Kestúca. Zároveň na rokovaní V. Árendášová spresnila termín župného Slovenského tanečného tábora, ktorý sa bude konať od 31. júla do 2. augusta v Tardoši.

Nasledujúce zasadanie Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy bude 21. septembra.

Anna Crnečka/Kru

Foto: slovakkultura.hu