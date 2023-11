Bodka za rokom 2023 na Fadruszovej ulici

Uverejnené: streda, 29. november 2023, 19:19

Posledné tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa konalo v zasadačke sídla nášho najvyššieho voleného zboru na Fadruszovej ulici v utorok 28. novembra. Dvadsaťdva prítomných poslancov uznášaniaschopného zboru prijalo návrh na program rokovania.

Na úvod, ako to už býva zvykom, sa parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik podelil s prítomnými poslancami o informácie o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku. Naši čitatelia ich môžu podrobne poznať z našej dvojtýždenne vychádzajúcej rubriky Zápisky hovorcu, príspevky ktorej nájdete aj na našej webovej stránke. A. Paulik vyzdvihol rokovanie o návrhu zákona pod názvom „O ďalšom zjednodušení fungovania štátu“, v súvislosti s ktorým dostal Výbor pre národnosti za úlohu pripraviť balík modifikácií začiatkom budúceho roka. Medzi najdôležitejšími takýmito návrhmi spomenul zmenu financovania národnostných inštitúcií a samospráv. Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková doplnila hovorcov referát informáciami o spoločnom zostavení inventáru problémov s predstaviteľmi celoštátnych národnostných samospráv a odborníkov na financovanie školských inštitúcií. Patria medzi ne problémy okolo normatív, okolo povinných úloh, ktoré nie sú financované, stagnujúce financie na stravovanie v školách, problémy okolo prípravy učebníc a ďalšie, ktoré doručili parlamentnému výboru, a ktoré budú tiež predostreté kompetentným ministrom.

Predsedníčka CSSM následne svoj písomne vopred rozoslaný referát o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM ústne doplnila o. i. o informáciu o účasti na kooperačnej porade projektu Rákóczi 57 ohľadom verejného obstarávania na realizáciu strechy bývalého kostola slovenských evanjelikov v Budapešti, o ktorý je až 13 záujemcov, ďalej ohľadom verejného obstarávania na prípravu projektovej dokumentácie na povolenie a realizáciu stavby. Predsedníčka CSSM sa ďalej zúčastnila pietneho kladenia vencov a spomienkovej oslavy na Deákovom námestí pri príležitosti 230. výročia narodenia Jána Kollára usporiadanej Slovenskou samosprávou V. obvodu hlavného mesta a Slovenským spolkom Identita, za aktívnej účasti žiakov budapeštianskej slovenskej školy. Na pozvanie Evanjelického cirkevného zboru v Slovenskom Komlóši bola prítomná aj na X. Kresťanskom plese v miestnej slovenskej škole a nechýbala ani na otvorení 29. Filmového seminára organizovaného Slovenským divadlom Vertigo.

Po prijatí referátu predsedníčky nasledovala voľba člena Výchovno-vzdelávacieho výboru VZ CSSM, keďže na predchádzajúcom zasadnutí zboru jeho bývalého člena Tomáša Nagya zvolili za podpredsedu CSSM. A. Hollerová Račková po konzultácii so zástupcami výboru a s Kabinetom CSSM navrhla Moniku Szabovú, ktorá dostala plný počet hlasov poslancov. Aj aktualizácia zoznamu členov výborov bola popri ďalších drobnostiach príčinou následnej modifikácie Organizačného a prevádzkového poriadku CSSM.

Ďalší rokovací bod sa týkal modifikácie rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2023. Cieľom modifikácie bolo upresniť zmenené čísla napr. v dôsledku preskupení financií i uviesť nové získané prostriedky. Finančný výbor tretiu modifikáciu prerokoval a navrhol na prijatie. Príjmy a výdavky CSSM po prijatí členmi VZ činia 4 919 569 095 forintov. Následne VZ schválilo aj modifikáciu plánu verejných obstarávaní CSSM a ďalšie rokovacie body patrili ku klasickým koncoročným povinnostiam zboru.

Poslanci schválili plán zasadnutí VZ CSSM na rok 2024 s poznámkou, že niektoré zo zasadnutí by mohlo byť vysunuté na mieste, kde v blízkej minulosti prebehli významnejšie rekonštrukčné práce, ako napr. v novomestskej slovenskej škole alebo v Békešskej Čabe. Rozhodne sa o tom na budúci rok.

Následne prišiel rad na schvaľovanie pracovných plánov výborov CSSM na rok 2024. Poslanci postupne prijali plány Finančného, Kultúrneho, Náboženského a sociálneho, Výchovno-vzdelávacieho výboru, Výboru pre verejné obstarávanie a Mládežníckeho výboru. Počas procesu schvaľovania predsedníčka Náboženského a sociálneho výboru Ildika Klauszová Fúziková vyzvala na charitatívnu činnosť a predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru Michal Lásik zase upriamil pozornosť na ubúdanie počtu stredoškolákov a taktiež pedagógov, čo podčiarkol nasledujúcim údajom: v budúcom roku by na pedagogické vysoké školy poskytujúce prípravu slovenských pedagógov mali nastúpiť dovedna desiati študenti, pričom do dôchodku odchádza viacnásobok našich pedagógov. Nepriaznivý trend by sa dalo spomaliť povolaním hosťujúcich učiteľov.

Svoje pracovné plány na rok 2024 odovzdali aj inštitúcie CSSM, konkrétne Slovenské divadlo Vertigo, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM), Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku a Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku. Po ich schválení zbor pokračoval v rokovaní ako členské zhromaždenie obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o. Nasledovalo totiž schválenie pracovného plánu spoločnosti SlovakUm s. r. o. a v rámci neho Ľudových novínna rok 2024. Ich budúcoročné ťažiskové témy – tri desaťročia pôsobenia národnostných samospráv, nastávajúce voľby – z iniciatívy Redakčnej rady týždenníka boli doplnené o reflektovanie na výsledky sčítania obyvateľstva. Po prijatí pracovného plánu sa grémium na odporúčanie Finančného výboru a Výboru pre verejné obstarávanie rozhodlo pre spoločnosť Multiszolg Bt. ako dodávateľa tlačiarenských služieb pre Ľudové noviny a ich prílohy Lúč. Následne poslanci – už ako členovia členského zhromaždenia obchodnej spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. – schválili pracovný plán tejto spoločnosti na rok 2024.

Vchádzajúc do finišu rokovania poslanci už opäť ako členovia VZ CSSM mali ešte za úlohu rozhodnúť o dejisku osláv Dňa Slovákov v Maďarsku v roku 2024. Obec Čerňa bude na budúci rok oslavovať 300. výročie svojho znovuzaloženia Slovákmi a toto významné výročie plánuje osláviť sériou podujatí, postavením pomníka, vydaním publikácie v spolupráci s ÚKSM a vďaka poslancom aj usporiadaním budúcoročného Dňa Slovákov v Maďarsku na miestnom športovom ihrisku.

VZ sa venovalo ďalej otázke spôsobu uhradenia cestovných nákladov pre školy, odkiaľ prídu účastníci premiérovo dvojdňového Celoštátneho slovenského adventného stretnutia detí v Békešskej Čabe. Poslanci napokon prijali návrh, na základe ktorého budú náklady dodatočne uhradené z 500-tisíc forintovej sumy zabezpečenej na tento účel v súlade s predpismi ohľadom vedenia účtov reálnych nákladov.

Posledný rokovací bod v roku 2023 venovaný ďalším záležitostiam bol opäť slávnostný, veď prítomní dostali skorý darček pod stromček v podobe obľúbeného čítania našej Slovače – Nášho kalendára na rok 2024!

Zlatko Papuček

Foto: Eva Fábiánová