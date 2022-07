Namiesto editoriálu – Horúce letá

Uverejnené: nedeľa, 31. júl 2022, 05:31

Povráva sa, že toto leto je najstudenšie, nasleduje 10 horúcich rokov. Nuž, o globálnom oteplení už hovorievame niekoľko rokov, ale veľa proti nemu nerobíme.

Podľa Európskej komisie desaťročie od roku 2011 do roku 2020 bolo doteraz najteplejšie, pričom priemerná globálna teplota v roku 2019 bola v porovnaní s úrovňou pred priemyselnou revolúciou vyššia o 1,1 °C. Globálne otepľovanie spôsobené ľudskou činnosťou sa v súčasnosti zvyšuje rýchlosťou 0,2 °C za desaťročie. Hlavnou hnacou silou zmeny klímy je skleníkový efekt. Niektoré plyny v zemskej atmosfére pôsobia ako skleníkové sklo – zachytávajú slnečné teplo a zabraňujú jeho úniku naspäť do vesmíru, čím spôsobujú globálne otepľovanie. Keďže každá tona uvoľneného CO2 prispieva ku globálnemu otepľovaniu, akékoľvek zníženie emisií prispieva k jeho spomaleniu. Ak chceme globálne otepľovanie zastaviť úplne, musíme na celom svete dosiahnuť nulové emisie CO2. Na spomalenie globálneho otepľovania môže mať okrem toho silný vplyv zníženie emisií iných skleníkových plynov, ako je metán, a to najmä v krátkodobom horizonte.

Urgentné zmeny treba docieliť najmä v týchto šiestich oblastiach: obrábanie pôdy, energetika, priemysel, budovy, doprava, mestá. Kritici tvrdia, že najlepším spôsobom zníženia emisií je menej lietať, menej alebo vôbec nepoužívať energeticky zastarané dopravné prostriedky, konzumovať menej mäsa a nakupovať len potrebné veci, čím sa dá regulovať výroba nových vecí. Energeticky úspornejšie klimatizácie a chladničky by mohli tiež prispieť k spomaleniu globálneho otepľovania.

Je plno možností, ktorými môžeme aj vo svojom každodennom živote prispieť k spomaleniu globálneho otepľovania. Je to téma, ktorej sa musíme venovať, ak chceme, aby aj naši potomkovia žili na tejto planéte a mali kde žiť.

A keď sa nám podarí spomaliť globálne otepľovanie, možno ani letá nebudú také horúce.

Eva Fábiánová