Namiesto editoriálu – Pripravení?

Uverejnené: štvrtok, 01. september 2022, 13:50

September je už tu, začína sa škola. Našla som zaujímavý článok o začiatku školského roka v krajinách sveta, takže namiesto toho, aby som deprimovala rodičov nákupom školských potrieb a deti zasa nastávajúcou povinnou dochádzkou, uvediem pár príkladov.

Anglické deti nastupujú do školy začiatkom septembra, keď majú päť rokov. Rodičia si musia vybrať len to, či ich dieťa nastúpi do štátnej alebo súkromnej školy. Oba systémy sú založené na národných učebných osnovách, ktorými sa riadi každá škola.

V Nemecku chodia deti do školy od šiestich alebo siedmich rokov. V jednotlivých mestách sa školský rok začína rôzne, od konca augusta do začiatku septembra. Podľa tradície, ktorá sa rozvinula v 19. storočí, rodičia darujú prváčikom v ich prvý deň v škole školskú tašku, do ktorej dajú knihy, písacie potreby, obľúbené hračky a sladkosti.

V Českej republike sa nový školský rok začína 1. septembra, povinná školská dochádzka je po dovŕšení šiestich rokov dieťaťa. Predtým však musí absolvovať pohovor u psychológa, či je pripravené na školskú záťaž.

V Južnej Kórei sa školský rok začína v marci. Kórejské deti nastupujú do prvej triedy vo veku ôsmich rokov a tiež absolvujú pohovor. Ak úspešne zvládnu prijímaciu skúšku, budúci žiak získa právo navštevovať akúkoľvek školu, ak sú výsledky slabé, nastúpi do vzdelávacej inštitúcie v mieste bydliska.

V Nórsku sa školský rok začína koncom apríla. Deti chodia do prvej triedy v šiestich rokoch. Charakteristickým znakom nórskych škôl je absencia jedální a školského stravovania vo všeobecnosti. Deti si nosia obedy z domu.

V USA má každá škola právo určiť koniec školského roka sama – každý vzdelávací obvod má svoj dátum začiatku a konca školského roka. Prváci nastupujú do školy vo veku piatich až ôsmich rokov.

Pre islandských školákov sa školský rok začína koncom augusta – začiatkom septembra. Školský rok trvá 180 dní. Základná škola zahŕňa ročníky 1-7, kde všetky predmety vyučuje jeden učiteľ. Zaujímavý je aj systém hodnotenia na Islande: učitelia môžu hodnotiť od 0 do 10, najnižšia uspokojivá známka je 5 bodov.

Naše deti nastupujú do škôl 1. septembra a pobudnú v nej 180 dní, čakajú ich aj prázdniny (jesenné, zimné, jarné a letné) a, samozrejme, nejaké predĺžené víkendy. Verme, že sú všetci pripravení.

Eva Fábiánová