Zápisky hovorcu (36/2022)

Uverejnené: piatok, 02. september 2022, 05:34

Sme na začiatku školského roku. Deti, ktoré už vedia, ako je to v škole, sa pripravili na prvé septembrové stretnutie so svojimi spolužiakmi a učiteľmi, kým tí najmladší, nastávajúci prváčikovia sa rozlúčili s materskou školou a s radosťou, ale aj so srdcom búšiacim až v hrdle očakávali svoj prvý deň v škole.

Dobrá správa pre našu komunitu je, že v tomto školskom roku už budú tri základné školy, ktorých zriaďovateľom je miestna slovenská národnostná samospráva. K Alkáru a Níži sa práve pridáva aj škola v Tatbáni-Bánhide. Prajem členom slovenskej samosprávy, ako aj učiteľom a žiakom, aby táto zmena priniesla taký istý rozmach, tie isté pozitívne novinky v ich živote, ako sme to mohli vidieť v prípade dvoch predchádzajúcich škôl.

Slovenská národnostná základná škola Kálmána Mikszátha v Níži už zorganizovala svoj slávnostný začiatok školského roku. Predovšetkým preto, aby mala príležitosť si pripomenúť aj 60. výročie vzniku tejto inštitúcie. Na tomto stretnutí sa škola popýšila dosiahnutými pozitívnymi zmenami, nárastom počtu svojich zverencov, ako aj postupnou obnovou budovy bývalého kaštieľa, kde teraz sídli asi najkrajšia dedinská národnostná škola v našej krajine. K výročiu im gratulujem a prajem, aby séria ich úspechov pokračovala aj naďalej.

Blíži sa aktuálne sčítanie obyvateľov. Ako vieme, koná sa každých desať rokov, avšak v minulom roku bolo pre pandémiu presunuté na tento rok. Čo znamená, že posledné štatistické údaje o počte slovenskej komunity a o počte osôb, ktoré si za svoju materinskú reč priznávajú dodnes slovenčinu, máme z roku 2011. Takže je načase, aby sme upresnili tieto údaje, aby sme videli aktuálny demografický vývoj slovenskej národnosti v Maďarsku. A keďže tieto údaje sú dôležité iba pre nás, musíme sa dôkladne pripraviť na celý proces, pripraviť slovenské samosprávy na to, ako nájsť aj tých pasívnejších Slovákov vo svojich obciach a vysvetliť im, prečo je potrebné, aby sa aj oni prihlásili k slovenskej národnosti.

Ústredný štatistický úrad už vytvoril novú informačnú domovskú stránku, na ktorej zverejňuje aktuality a dôležité informácie o prípravnom procese sčítania obyvateľov. Na adrese www.nepszamlalas2022.hu nájdeme naozaj všetko, čo treba vedieť o aktuálnom stave príprav, o dotazníku pre nadchádzajúce sčítanie, a o tom, ako budeme môcť vyplniť sčítací formulár cez internet.

Informovať o sčítaní obyvateľov už mesiace sa snažím aj ja, v spolupráci predovšetkým s Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku, ale aj s ostatnými – župnými a miestnymi samosprávami – v čo najširšom kruhu našich Slovákov. Vyzýval som ich, aby sa vo svojom bydlisku prihlásili za sčítacích komisárov. Za posledné dni som dostal viac správ o tom, koľkí sa prihlásili, čiže koľkí z nás budú účastníkmi zbierania údajov. A toto je radostná správa.

V nasledujúcich týždňoch hodlám zintenzívniť túto informačnú kampaň. Sústredím sa hlavne na prvé dva týždne októbra, keď budeme môcť sami vyplniť sčítací formulár. Ako chceme spolu s CSSM v tejto veci pomôcť našim obciam, budeme informovať predsedov miestnych a župných slovenských samospráv, vedúcich spoločenských organizácií a slovenských inštitúcií v rámci pripravovaného stretnutia v niekdajšej hornej snemovni parlamentu 23. septembra. Pozvánky na toto stretnutie budú zaslané v polovici mesiaca.

Anton Paulik