Namiesto editoriálu – O čom sú Vianoce?

Uverejnené: štvrtok, 22. december 2022, 05:13

Na Vianoce sa naplnia domy. Rodiny sú spolu, prídu domov aj tí, ktorí pracujú ďaleko od domova, aby tieto dni trávili so svojimi blízkymi. Celé dni prejdú iba rozhovormi, aby sme dohnali to, čo sme cez rok nestihli. Dozvieme sa, aké sú nové tapety, ale aj o trampotách v práci. A keď hovoríme aj o nepríjemných veciach, je nám tak trochu príjemne. Lebo sme spolu.

Vianoce sú o pohodlí a o láske. O tej, ktorá nehľadá chyby, ale prijme všetko tak, ako je. Aby sme ju násobili, cítili, rozdávali, zhmotňovali, premietali vo svojej duši, mysli a v srdci ako dlho očakávaný moment. V týchto čarovných dňoch sa učíme o to viac vyžarovať vôkol seba lásku, ďaleko až do širokého vesmíru ako neprekonateľnú, jedinečnú energiu. Pohodlie domova počas Vianoc nám dáva možnosť sa trochu zahĺbiť do myšlienok. Začíname už rekapitulovať rok, ale iba pomaličky.

Vianoce sú o jedle. Dobroty, ktoré sme pripravovali včas, aby boli dobré akurát pod vianočný stromček, nás potešia. Jeme oveľa viacej, ako by sme potrebovali, ale jednoducho sa nevieme nasýtiť koláčov a všetkých tých dobrôt, ktoré máme okolo seba.

Vianoce sú o viere. Oslavujeme narodenie Ježiša Krista, ktorý prišiel medzi nás, aby nás vzkriesil. Aspoň v tento deň ideme do kostola, aby sme sa poďakovali Hospodinovi za všetku dobrotu, ktorou nás obklopil počas roka, za zdravie, ktoré v našej rodine je, ale aj za ťažkosti, ktoré nás často zbližujú.

Na Vianoce sa tešia aj tí najzarytejší sarkastici, lebo Vianoce vyčarujú úsmev na všetky tváre.

Vianoce sú aj o darčekoch. O tých vlastnoručne robených, o premyslených, keď dlho rozmýšľame, čomu by sa náš blízky najviac tešil.

Vianoce sú o svetle a jase. Svetlá vianočného stromčeka svietia celý deň, aj v noci pridajú domu farebný odtieň. Práve týmito svetlami sú Vianoce sviatočné.

Vianoce sú za dverami, tešme sa teda na ne spolu!

Eva Fábiánová