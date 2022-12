Namiesto editoriálu – Koncoročná

Uverejnené: štvrtok, 29. december 2022, 05:39

Je koniec roka 2022. Vianoce boli krásne, ako – dúfajme – zvyknú byť. Je čas rekapitulácie. Čo všetko sme prežili tento rok?

Náš redakčný tím sa rozrástol. Máme nového sekretára, čo by sa dalo nazvať módnym, veď túto prácu doteraz vykonávali ženy. Hoci sme sa rozlúčili s jedným kolegom, ktorý si vybral – podľa mňa pre celú našu národnosť veľmi potrebnú – profesiu učiteľa, privítali sme nového kolegu, druhou profesiou tiež učiteľa. Takže by sme mohli povedať, že tu nie je zmena, až na to, že náš bývalý kolega sa s nami nerozlúčil navždy, ale sa stal členom nášho tímu externých spolupracovníkov, čím náš týždenník a tým, verím, aj naši čitatelia, iba získali. Máme novú kolegyňu v našej mini webovej redakcii. Vďaka nej sme ešte aktívnejší na spoločenských sieťach a vytvárame – dúfam – aj pre mladších čitateľov pútavejšie obsahy. Na internete nás nájdete nielen na Facebooku, ale aj na Instagrame a TikToku, o klasickej webovej stránke ani nehovoriac. Náš týždenník v 65. roku svojej existencie sa dokázal obnoviť a vyrovnať sa s výzvami doby. Ponúkame širokú paletu správ a príspevkov zo všetkých záujmových oblastí našej komunity. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme vedeli našich čitateľov informovať o všetkých slovenských dianiach, ktoré sa uskutočnia v Maďarsku, ale aj za jeho hranicami. V tejto našej snahe nám pomáhajú externí spolupracovníci, ktorí podávajú správy o akciách zo svojho blízkeho okolia. Pre mňa sú najcennejšie práve tieto príspevky, ktoré sa zrodia popri práci, na úkor voľného času. Žiaľ, nemáme tú vymoženosť, aby sme mohli žiť iba z toho, že sme Slováci. Avšak popri tom, že napredujeme vo svojej kariére, alebo len žijeme svoj život, práve vďaka externým spolupracovníkom sa dozvieme, čo všetko sa dá robiť, keď sme „Slovákmi vo voľnom čase“. Budovanie komunity sa deje totiž práve vo voľnom čase a práve to nás napĺňa chuťou do života. A preto sa chcem aj tu, na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí napísali hoci iba pár viet o podujatí, ktoré organizovali, alebo na ktorom sa zúčastnili ako hostia a podelili sa s našimi čitateľmi. Vďaka vám vieme o aktivitách našej komunity oveľa viacej.

Pred nami je rok, ktorý má tiež svoje výzvy. Dúfam, že ich splníme podobne dobre, ako tie tohtoročné.

Eva Fábiánová