Editoriál: O veku, číslach a 75-ročnom Zväze

Uverejnené: štvrtok, 21. september 2023, 06:07

Vek je len číslo, hovoríme si. Ale v prípade občianskej organizácie „vek“ znamená veľmi veľa. Už samotný fakt, že záujmová organizácia, akou je aj Zväz Slovákov v Maďarsku, sa v tomto roku dožíva 75. narodenín, je úctyhodný. Ale skutočnosť, že sa pritom neustále obnovuje a prispôsobuje tejto cválajúcej dobe, si zaslúži niekoľko slov.

Keď ma na začiatku tohto roka vyhľadala predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková s prosbou, či by sme mohli venovať trochu väčší priestor jubilujúcej organizácii, bez mihnutia oka som prikývla. S kolegami sme dali hlavy dokopy a vymysleli sme, že urobíme akúsi sondu do minulosti, súčasnosti a budúcnosti formou rozhovorov a tak dáme možnosť našim čitateľom nazrieť do života Zväzu. Tak sa stalo, že v tejto septembrovej prílohe Ľudových novín si môžete prečítať tri rozhovory na jednu a predsa nie tú istú tému.

Predsedníčka ZSM nám porozprávala o blízkej minulosti, o súčasnosti a o plánoch do budúcnosti. Ako hovorí, „Zväz má 75 rokov, predstavuje dosť starú štruktúru, ktorá by si žiadala obnovu. Je však vidieť, kde sme začali a kde sme teraz. Nájdu sa, samozrejme, takí, ktorí tomu nerozumejú, alebo nechcú rozumieť. Každý rok prechádzame zmenami... národnostný život bude existovať vtedy, ak sa budeme stretávať a uvedomovať si naše hodnoty, ktoré máme. Najhlbšia úcta patrí Slovákom v Maďarsku, že 300 rokov vydržali v cudzom jazykovom prostredí a pretrvali.“

O trochu dávnejšej minulosti nám rozprávala bývalá generálna tajomníčka DZSM Mária Jakabová Šingeľová, ktorá pripisuje tejto organizácii za zásluhu už samotný fakt, že mohla študovať v Budapešti. A práve to je podľa nej dôležité, totiž, ako hovorí: „Snáď moja najdôležitejšia myšlienka o Zväze Slovákov v Maďarsku v tejto súvislosti je, že som si opäť uvedomila: najvýznamnejšou snahou tejto celoštátnej organizácie, možno sa zrodiacej na podnet komunistickej strany, ale najdôležitejšou jej iniciatívou bolo založenie slovenskej školy. Nájsť deti, ktoré sa chcú učiť po slovensky a vytvoriť v Maďarsku slovenskú školu. Dobrú slovenskú školu.“

Tretie interview je vlastne dvojrozhovor, nakoľko sme sa porozprávali s najmladším členom predsedníctva ZSM a s mladým Zväzákom, predsedom Klubu slovenských priateľov Luciny. Dvaja mladí aktivisti prezradili môjmu kolegovi svoj vzťah k tejto organizácii, či vlastne k jej členom. Adam Bača vyslovil aj najdôležitejšiu úlohu v živote spoločenskej organizácie: podchytiť ľudí v mladom veku a odmalička ich obklopiť slovenskosťou.

Nezabudli sme sa spýtať ani bežných ľudí, teda nielen funkcionárov, čo želajú 75-ročnému Zväzu Slovákov v Maďarsku. Ich odpovede si môžete prečítať v ankete.

V našej prílohe sa zmienime aj o ďalšom tohtoročnom jubileu, o 160. výročí založenia Matice slovenskej a iste vás zaujme článok o Polichne, rodisku jednej z najväčších slovenských spisovateliek Boženy Slančíkovej-Timravy.

Vek je len číslo, ale v prípade najstaršej občianskej organizácie našej Slovače je to tak trochu aj náš život.

Eva Fábiánová