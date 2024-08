V zrkadle času (33/2024)

Uverejnené: piatok, 09. august 2024, 10:48

Pred 50 rokmi: Kedy a čo vysiela rozhlas po slovensky zo Szolnoku?

Svoj polhodinový slovenský národnostný program vysiela Maďarský rozhlas každú nedeľu predpoludním a v pondelok večer ho opakuje. Vedúci slovenskej sekcie szolnockého štúdia František Zelman informuje čitateľov Ľudových novín o obsahu najbližších relácií:

– Tú najbližšiu sme zostavili v znamení folklóru, keďže práve sme sa vrátili zo stretnutia folklórnych súborov v Detve, kde s veľkým úspechom vystúpili i naši ľudoví tanečníci a speváci z novohradskej obce Banka (Bánk). V ďalšom programe budeme referovať o zájazde žiačok slovenského gymnázia v Budapešti, ktorý smeroval po stopách Slovenského národného povstania a v čase končiacich sa letných prázdnin sa budeme venovať prípravám nového školského roka v Sarvaši. (8. augusta 1974)

Pred 35 rokmi: „Jediná možnosť: porozumenie a priateľstvo“

Výborný maďarský publicista Pál E. Fehér vo svojom rozsiahlom úvodníku Ľudových novín „Budeme aj zajtra? – O prítomnosti a budúcnosti Slovákov v Maďarsku“ vychádza zo základnej myšlienky rozhovoru, ktorý poskytol predseda Matice slovenskej, spisovateľ Vladimír Mináč redaktorovi nášho týždenníka Imrichovi Fuhlovi: „Najdôležitejšie medzi ľuďmi je porozumenie. Od schopnosti porozumenia závisí osud ľudstva. My, Slováci, sme malý národ, takisto ako Maďari. Myslím si, že je čas, keď si to uvedomujeme na obidvoch stranách. Uvedomujeme si, že niet inej možnosti ako cesta dorozumenia a priateľstva. Malé národy, nie v poslednom rade aj využitím osobitného poslania národností, by si mali vzájomne porozumieť.” (24. augusta 1989)

Pred 25 rokmi: O rodinnej a láskyplnej atmosfére slovenskej školy

„Z bývalej žiačky riaditeľka školy“ je titulok rozhovoru Ľudových novín s Editou Pečeňovou, ktorý dôraz kladie na zaujímavé a zároveň múdre slová riaditeľky slovenskej základnej školy a gymnázia v Békešskej Čabe vpísané pri príležitosti päťdesiateho výročia vzniku tejto ustanovizne do knižnej Pamätnice: – Pre stovky našich študentov bola pri ich vstupe do života rozhodujúcim prvkom a nezabudnuteľným zážitkom rodinná a láskyplná atmosféra slovenskej školy, silný duch spolupatričnosti a ľudskosti, ktorý tu vždy panoval pri formovaní osobnosti mladého človeka. Veľkú zásluhu na tom mali naši učitelia, ktorých osobnosť vyžarovala dobrotu a múdrosť ducha, no oni zostali vždy skromní a pracovití. Boli to práve oni, ktorí cez svoju osobnosť vštepovali nám, žiakom, úctu k slovenskému jazyku a väzbu k slovenskej pospolitosti. (19. augusta 1999)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

Idylická momentka z blížiaceho sa konca leta roka 1953 v novohradskej obci Banka (Bánk): mladé Slovenky v typickom miestnom kroji počas družného rozhovoru pred obytným domom jednej z nich. (mti)

Dva zábery, dva pohľady z Novohradského národnostného festivalu, na ktorý do obce Novohrad (Nógrád) prišli v peknom počte krojované ženičky, ale aj kompletné, k významnej príležitosti patrične vyparádené rodiny z neďalekej Níže (Nézsa). (mti)

Zostavil: Imrich Fuhl