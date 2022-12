Szokolay100 v SIB

Uverejnené: nedeľa, 11. december 2022, 05:59

V tomto roku si pripomíname 100. výročie narodenia maliara Alexandra Szokolayho. Pri tejto príležitosti sa z jeho tvorby uskutočnila výstava najprv v auguste v Slovenskom Komlóši a 2. decembra sa konala vernisáž budapeštianskej výstavy.

Iniciátormi výstavy Szokolay100 v Slovenskom inštitúte v Budapešti (SIB) boli Kruh priateľov Slovenského Komlóša spolu so synom umelca, Balázsom Dongóom Szokolaym. Predsedníčka Kruhu Alžbeta Hollerová Račková vo svojom príhovore pre početné publikum povedala, že jedným z cieľov organizácie je prísť do hlavného mesta a ukázať, aká bohatá je komlóšska kultúra. O živote a tvorbe maliara, ľudového drevorezbára a učiteľa hovoril a výstavu otvoril muzeológ a vedecký pracovník Domu tradícií Zoltán Szabó. Ako povedal, v Slovenskom Komlóši A. Szokolayho poznali predovšetkým ako výborného pedagóga a riaditeľa viacerých škôl, ale popri tejto práci sa venoval ďalším remeslám na vysokej úrovni: maliarstvu, neskoršie drevorezbárstvu a bol aj zberateľom ľudového dedičstva. Na výstave v SIB sa môžu záujemcovia stretnúť s jeho olejomaľbami, maľované na tmavom podklade, no okrem toho jeho obľúbené techniky boli akvarel a gouache. Popri maľbách výstava zahŕňa aj niekoľko drevorezieb. Muzeológ upriamil pozornosť na to, že v záujme toho, aby sa tvorba Szokolayho zaradila do umeleckého kánonu, bolo by potrebné jeho dielo digitalizovať a zviditeľniť na internete – podobným spôsobom sa dostali do povedomia umeleckej scény a verejnosti obrazy Gyulu Sugára.

Na vernisáži účinkovali ďalší umelci pochádzajúci zo Slovenského Komlóša: speváčka ľudových piesní Alíz Agodová a hráč na ľudových dychových nástrojoch Balázs Dongó Szokolay. Výstava bude otvorená do 10. januára 2023.

(kan)

Foto: autorka