Z kresliacich šmolkov vyrástli hobbiti

Počas Slovenského týždňa otvorili novú výstavu malých umelcov –škôlkarov v aule budovy Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe. Výstava prác detí, ktoré sú členmi krúžku kreslenia s umelcom Zoltánom Miklósom Bajim sa tešia veľkému záujmu aj pre nezvyčajný názov ich skupiny: nazývajú ich kresliaci šmolkovia a kresliaci hobbiti. Tento rok okrem malých výtvarníkov vystavili aj niekoľko prác významného umelca pod názvom Stopy duše.

„V minulosti tu bola jedna učiteľka v škôlke, pani Csilla, ktorá ma poprosila, aby som mal krúžok pre škôlkarov, na rozvíjanie ich kreativity. Vtedy sme ich pomenovali kresliaci šmolkovia. Ale ako všetci vieme, deti raz vyrastú a takto aj oni vyrástli a už sa im nehodil ani názov. Avšak rodičia chceli, aby deti chodili ku mne aj naďalej do krúžku a so svojou prosbou sa obrátili na riaditeľku Editu Pečeňovú, ktorá im s veľkou radosťou vyhovela. A tak dostali nové meno, stali sa z nich kresliaci hobbiti,“ povedal umelec, ktorý je známy skôr pod umeleckou skratkou BMZ.

Kresliaci šmolkovia mávali dvakrát do roka výstavu, ale ako do všetkého, aj do toho zasiahla pandémia. Ale teraz boli podmienky vhodné, a tak sa mohla uskutočniť výstava nových prác detí.

„Pani riaditeľka však povedala, že môžeme vystaviť nielen detské práce, ale aj moje. Svoju tvorbu som v Békešskej Čabe ešte neprezentoval, ale v Maďarsku som už mal výstavy vo viacerých známych galériách. Pri organizovaní výstavy mi pomohla Judita Príbojská, ktorej aj touto cestou ďakujem za pomoc,“ povedal BMZ.

