Ovocie môjho života

Uverejnené: nedeľa, 28. apríl 2024, 06:17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“ (Jn 15, 1-8)

Je snom každého človeka, najmä v detstve, aby mohol lietať. Dívať sa na svet zhora, z výšky. Ako hovoríme – z vtáčej perspektívy. Samozrejme, že to nedokáže, nie je to na prispôsobený. Ale stačí nastúpiť do lietadla, zostať vnútri, kým lietadlo nevzlietne a nezosadne, lietanie sa stáva skutočnosťou. To, čo nebolo možné, sa zrazu stalo možným.

Prečo to hovorím? Aby som nadviazal na slová dnešného evanjelia – na slová Kristove. Pretože evanjelium, to je Kristovo slovo adresované nám, ľuďom. On nám v citovanom evanjeliu hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“.

Presne tak, ako strom zakorenený v dobrej pôde prináša ovocie, tak aj my prinášame ovocie svojho života a skutkov – také a v takej miere, v akej sme my zakorenení či zaštepení v Ježišovi Kristovi. Inými slovami – toľko a také ovocie Božieho Ducha sa objaví v našom živote, nakoľko si osvojíme Kristovho Ducha. Toho Ducha, ktorý viedol Ježiša na púšť, ktorý ho pomazal, ktorý naňho zostúpil pri krste, pri Premenení na hore Tábor, ktorého Ježiš prisľúbil a zoslal na apoštolov a celú Cirkev, ktorého odovzdal Otcovi, keď umieral na kríži.

Kristus nám ďalej v evanjeliu hovorí „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske“. A nehovorí to len tak. Pretože ja potrebujem zakúsiť Božiu lásku, prežiť ju. Len vtedy, keď ju prežijem, dokážem aj ja milovať. Čím viac budem ponorený do Božej lásky, tým viac ju dokážem potom prežívať i rozdávať. Čím viac zakúsim a prežijem Božie odpustenie, tým viac dokážem odpúšťať aj ja. Ak ja objavím Božie milosrdenstvo, budem aj ja milosrdný. Čím viac pokoja vpustím do svojho vnútra a ten mi dá Boh, tým viac sa aj moja netrpezlivosť bude premieňať na pokoj a trpezlivosť. Zotrvať v Kristovi znamená teda ponúknuť seba, svoje srdce Pánovi a dovoliť jeho Duchu, aby prebýval vo mne.

Ak je ovocím Kristovej obety moje a naše vykúpenie, tak spása je ovocím môjho prežitého života. (Podľa: „Vykúpil nás bez nás, ale nespasí nás bez nás.“)

Aj o tom hovorí Kristus v slovách citovaného evanjelia: „Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi“. Nie však hocijaké ovocie, ale také, o ktorom hovorí Kristus na začiatku tohto evanjeliového úryvku: „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ a hovorí o ratolesti, ktorá prináša ovocie. Tu je vysvetlené to známe, čo sa deje vlastne pri krste – sme zaštepení ako ratolesti do viničného kra, ktorým je Kristus. Stávame sa tak údmi Kristovho tajomného tela. A tak ovocie môjho prežitého života je aj ovocím, ktorému dal vznik Kristus. Krstom bol vtlačený do našej duše nezmazateľný znak, duchovná pečať. Preto apoštol Pavol hovorí: „Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“. To znamená, že On je zmysel a stredobod života, to je to pravé slovo. Kresťan – ako sa nazývali prví kresťania: CHRISTOFOROS – nositeľ svetla, ktorým je Kristus. (Na Vianoce čítame „Svetlo prišlo na svet“; alebo na Veľkonočnú vigíliu sa na začiatku obradov pri vstupe do chrámu s Veľkonočnou sviecou spieva trojnásobné „Kristus, svetlo sveta“.) Tá druhá časť Pavlovho výroku „a zomrieť zisk“ znamená cieľ života. Život s Kristom vo večnosti a naveky. Zavŕšenie našej púte pozemského putovania. Už nebudem iba pútnikom tejto zeme, ale spoluobčan nebeského domova. Toho domova, o ktorom Ježiš hovorí apoštolom: „idem vám pripraviť miesto“ ... „lebo v dome môjho Otca je prichystaných veľa príbytkov pre každého z vás“.

Poznáme ovocie zdravé, ale aj nezdravé, ktoré je napadnuté chorobou. Ovocie môjho života môže byť rôzne. Ale len také ovocie, v ktorom je Boží život, je spásonosné. Boží život je s Kristom a v Kristovi. Spása je teda moja cesta s Kristom v tomto svete. Jeho smerom k nám a moja spolu s ním k Otcovi.

(sb-vzs)