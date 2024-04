Po troch rokoch ožila ďurčianska Slovenská jazyková súťaž

Uverejnené: sobota, 27. apríl 2024, 06:10

Priestory Základnej školy Gézu Gárdonyiho v Ďurke sa 11. apríla naplnili žiakmi z mlynskej, nížanskej, pišpeckej, čemerskej, santovskej a miestnej, ďurčianskej školy. Na jubilejnej, 10 rokov oslavujúcej Slovenskej jazykovej súťaži žiakov druhého stupňa základných škôl, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, sa zišlo 33 súťažiacich.

Na podujatí, ktoré na tri roky stopla pandémia koronavírusu, sa opäť ukázalo, že hodiny slovenčiny môžu byť využité v prospech mnohostranného osvojenia si jazyka. Organizátori veria, že zmeranie si vedomostí pomáha zmierniť trému, trebárs na podobných zápoleniach i na jazykovej skúške, keďže súťaž imituje jej systém, a prehlbuje pozitívny vzťah žiakov k danému jazyku, s ktorým sa v škole stretávajú každý deň.

Oslava bohatosti jazyka a slovenskej reči

Na poludnie sa súťažiaci, záujemcovia a pozvaní hostia zišli vo vyzdobenej triede a napäto očakávali slávnostné otvorenie. Moderátorka, vo všedné dni aktívna učiteľka na dôchodku Júlia Bátyiová Nemeczová pozdravila prítomných po slovensky a poverená riaditeľka výchovno-vzdelávacej inštitúcie Eva Pappová Vanková po maďarsky. „Tento deň je pre nás mimoriadnou príležitosťou osláviť bohatstvo slovenského jazyka i kultúry a obdivovať vytrvalosť, odhodlanie žiakov napredovať vo výučbe jazykov. Milé deti! Keď hlbšie nahliadnete do tajomstiev slovenského jazyka, môžete si prostredníctvom svojich kontaktov a vedomostí vytvoriť hlbší vzťah k slovenskej kultúre. Táto súťaž nie je len o poznatkoch a výkone, ale aj o spoločenstve a spolupráci. Verím, že vám prinesie nielen vzrušujúce výzvy, ale aj nezabudnuteľné zážitky,“ privítala prítomných riaditeľka.

Pozitívny vzťah a láska k jazyku pramení v osobnosti učiteľa

Po kultúrnom bloku žiakov hostiteľskej školy, v ktorom odzneli slovenské ľudové piesne z povodia Galgy nacvičené slovenčinárom a hlavným organizátorom podujatia Zoltánom Berényim, súťaž otvorila predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková. „Pred rokmi mala škola myšlienku založiť súťaž, ktorú odvtedy usporadúva veľmi dobre. K tomu boli potrební pedagógovia, ktorí neučia len skloňovať, časovať, správnu výslovnosť, ale aj to, aby deti mali rady slovenčinu a prostredníctvom nej aj národ, ktorý hovorí týmto jazykom. Slovenčinári sú viac ako len učitelia jazyka. Sú akýmsi putom, ktoré spája deti so slovenskou kultúrou, históriou a, hlavne, vedú k citovej väzbe,” spomenula R. Egyedová Baráneková. Cez vlastnú skúsenosť poukázala na to, že vedieť porozumieť urobí človeka šťastným. „Hovorí sa, že kto nie je vo vhodnom jazykovom prostredí, ťažko sa učí jazyk. Mám 7 ročného vnuka, ktorý žije v Bruseli. Otec sa s ním rozpráva po slovensky, matka po maďarsky, v škole sa učí francúzštinu a holandčinu. S nami, so starými rodičmi, komunikuje v slovenčine. Keď ideme na Slovensko, veľmi sa teší tomu, že sa vie dorozumieť. Vy, učitelia, vytvárate predpoklady, aby každý žiak mal takýto pocit šťastia, ktorý je pre život veľmi dôležitý,” prízvukovala a zapriala každému príjemné súťaženie.

Slovenčinári si dali záležať, deti boli pripravené

Po povzbudzujúcich slovách nasledovala najočakávanejšia chvíľa, ukázať porote svoje vedomosti zo slovenského jazyka. Žiaci si merali sily v porozumení počutého textu, slohovaní a jazykovom teste a museli zvládnuť ústnu časť, ktorá pozostávala z predstavenia sa, opisu obrazu a rozhovoru na danú tému. Najviac sa opakovali: bývanie, detská izba, moja škola, moja obec alebo mesto, režim dňa a voľný čas. Keď sa mládež občerstvila čajom a obloženými chlebíčkami, vrátila sa do tej istej miestnosti, kde sa dialo otvorenie, keďže tam sa malo konať aj vyhodnotenie. Piatakov „skúšali” učiteľky Emeše Gimesiová Szokolová z Pišpeku a Monika Pellerová zo Santova. „Bolo pre nás zaujímavé vidieť vás v tejto situácii. Vy ste boli najmladší a prvýkrát ste sa stretli so situáciou, keď treba hovoriť pred cudzími ľuďmi. Veľmi ste sa snažili a boli ste šikovní,” zhrnula E. Gimesiová Szokolová. Ústnu časť súťaže šiestakov hodnotila riaditeľka budapeštianskej slovenskej školy Monika Szabová spolu s hosťujúcou učiteľkou v Níži Zojou Dubovcovou. „U vás už bolo vidno, že ste sa hlbšie dostali do tajov slovenčiny, viacerí ste boli na Slovensku aj v Škole v prírode. Boli ste pružnejší a vedeli ste o čom treba hovoriť. Máte veľmi pekný slovný základ. Pokračujte v jeho rozvíjaní v 7. a 8. ročníku s takým elánom aký máte teraz, nemajte trému. Veľmi sa nám páčilo, že ste sa vedeli vyjadriť aj ľubovolne, nedržali ste sa vytiahnutej témy. O obrázkoch ste sformovali pekné vety a vedeli ste sa aj trošku vzdialiť od konkrétnych vecí. Ďakujem pedagógom za oduševnenú prácu, lebo na vašich žiakoch vidieť, akými motivujúcimi metódami približujete slovenčinu,” zhodnotila ústnu časť M. Szabová. Ako poslední sa na rad dostali najväčší. „Veľmi sme sa unavili, v našej skupine bolo najviac súťažiacich. Každému sme chceli dať čas, aby voľne hovoril. Potom sme sa snažili sformulovať otázky, aby sme komunikovali. To je predsa pôvodným cieľom súťaže, ktorú tu rozbehla Erika Zemenová Palečková. Najdôležitejšie však je, aby ste sa vyskúšali. Každému sme hovorili, že nebudeme známkovať, snažíme sa o to, aby ste sa rozhovorili. Celkovo by som povedala, že siedmaci boli šikovnejší ako ôsmaci. Učitelia vás na súťaž veľmi pekne pripravili. Našli sa medzi vami aj takí, ktorí si opravili vlastné gramatické chyby. Tešíme sa, že máme aj takých žiakov, ktorí chcú ísť do budapeštianskej školy a zložiť jazykovú skúšku,” podelila sa o svoje dojmy školská referentka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Erika Lázárová, ktorá spolu s R. Egyedovou Baránekovou sedela v porotcovskom kresle.

Uznanie si zaslúži každý, kto sa do Ďurky vybral

Nasledovalo vyhodnotenie 10. ročníka Slovenskej jazykovej súťaže. Úspešní si mohli prevziať diplomy, sladkosti a vecné ceny od predsedníčky Slovenskej národnostnej samosprávy v Ďurke Gabriely Berkiovej Nagyovej, Júlie Bátyiovej Nemeczovej, Evy Pappovej Vankovej a členiek Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM E. Zemenovej Palečkovej, M. Szabovej a E. Lázárovej.

Tu sú mená výhercov:

5. trieda: 3. miesto Izabella Beutlová (Ďurka), 2. miesto Regina Licsiková (Mlynky), 1. miesto Róza Papová (Mlynky) a Kevin Szigeti (Níža);

6. trieda: 3. miesto Kristóf Dénesi (Mlynky), 2. miesto Noel Spiegelhalter (Mlynky), 1. miesto Maja Beliczová (Čemer);

7. trieda: 3. miesto Hanna Juhászová (Ďurka), 2. miesto Lujza Cseháková-Szeifertová (Mlynky), 1. miesto Renáta Maliová (Santov);

8. trieda: 3. miesto Botond Sztrehovszki (Pišpek), 2. miesto Bianka Fűrészová (Pišpek), 1. miesto Bence Szőregi (Santov).

Z Ďurky sa však nikto nevrátil domov naprázdno, každý súťažiaci dostal sladkú odmenu za účasť, učiteľom sa organizátori poďakovali za vytrvalú prácu čokoládou a E. Lazarová im najnovším číslom Slovenčinára zapriala veľa tvorivých síl.

(ar)

Foto: autor