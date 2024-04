Kúzla a čary rozprávok, alebo recitačná súťaž v Užhorode

Uverejnené: sobota, 27. apríl 2024, 06:09

Po dlhšej pauze, spôsobenej koronou i vojnou, sa v Centre slovenskej kultúry Matice slovenskej v Užhorode opäť stretli rozprávky, poézia a nadšení učitelia so svojimi žiakmi. V piatok 19. apríla sa konal dvadsiaty tretí ročník podujatia Čaro rozprávky.

Do poroty zasadli profesionálna porotkyňa a bývalá učiteľka na prvom stupni Ľudmila Kapráľová z Humenného, učiteľka Beata Slivková, prvá absolventka štúdia slovenčiny na Slovensku zo Storožnice, Elmíra Pylypová, úspešná slovenčinárka z Turia Remety a Svetlanka Surová, súčasná slovenská učiteľka na prvom stupni v Užhorodskom lýceu č. 4 (bývalá Všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode).

Oblastného kola, organizovaného MS na Ukrajine a Užhorodským lýceom č. 4, sa zúčastnili žiaci lýcea, ktoré je podľa štatútu nielen vzdelávacou ustanovizňou pre potomkov Slovákov, ale aj pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť jazyk susednej krajiny, i deti z ďalších vzdelávacích inštitúcií. Na súťaž do Užhorodu pricestovali žiaci zo Storožnice, Turia Remety a Antaloviec. Pod vedením svojich učiteľov sa naučili rozprávky, básne, príbehy, ktoré sme s radosťou i obdivom počúvali. Naučiť sa text, postaviť sa pred publikum, prednášať a prekonať trému nie je ľahká úloha. Ale adepti slova to perfektne zvládli. Reprezentovali svoje školy a nikto neodišiel bez diplomu a ceny, hoci prvé miesto môže byť len jedno.

Čaro rozprávok aj nám dospelým pripomenulo, ako potrebujeme znovu veriť v dobro, pravdu, úctu a fakt, že zlo bude potrestané. Miniatúry Karola Péma, Eleny Čepčekovej, Milanom Rúfusom prebásnené Dobšinského „povesti“ nás spojili v pomyselnom kúzelnom rodinnom kruhu. Počas zasadania poroty žiaci 6. a 7. ročníka Lýcea č. 4 vystúpili s bábkovou divadelnou hrou, ktorú si napísali sami. Autorky rozprávky Ako sa Zima a Jar dohodli zdramatizovali príbeh, spolu s učiteľkou Erikou Fajnorovou počas víkendov vyrobili bábky, kulisy a spolu s ďalšími hercami a priaznivcami divadla nám na záver podujatia predstavili krásny príbeh.

Posolstvo príbehu, ktoré dve siedmačky vymysleli, je všetkým známe z rozprávok i reálneho života: „Bez ohľaduplnosti, lásky a spolupráce sa život zastaví! Nezabúdajte na to, milé deti! A ani vy – dospelí!“ Prečo to ešte všetci nevieme realizovať v živote? Žeby to bolo preto, že nám v detstve nečítali rozprávky? Alebo sme až príliš dospelí? Možno tým čarom rozprávky privoláme späť všetko, čo potrebujeme, aby sa život nezastavil...

(ErF)

Foto: autorka