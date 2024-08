Ferdo v Danubiane

Uverejnené: nedeľa, 11. august 2024, 05:54

Čierna guľatá hlava a na krku červená bodkovaná šatka. Legendárna kreslená postavička Ferdo Mravec oslávila 90 rokov. Pri tomto okrúhlom výročí v múzeu moderného umenia Danubiana Meulensteen Art Museum usporiadali výstavu venovanú jeho „otcovi“, českému spisovateľovi a novinárovi Ondřejovi Sekorovi s názvom Známy a neznámy.

Ondřej Sekora (1899 – 1967) patrí medzi význačné osobnosti československej kultúry 20. storočia a všetci ho dodnes poznajú predovšetkým vďaka jeho knihám pre deti. Hoci v Maďarsku nebol taký známy, ako v našej materskej krajine, ale iste aj vy si pamätáte Ferda Mravca, ktorý bol akčný kreslený hrdina: vedel používať laso a krotiť lúčne koníky, nebál sa loviť divoké vošky aj prežiť románik s krásnou, no povrchnou Lienkou. A hlavne, nechýbal mu humor! Zo stránok časopisu Pestrý týden putoval hrdinský Ferdo do Lidových novín a odtiaľ do kníh. Pôvodne hovoril vo veršoch, potom dostal komiksovú podobu. V roku 1936 ho knižne vydal nakladateľ Josef Hokr. Kniha Ferda Mravenec mala taký úspech, že o rok neskôr vyšli ďalšie dva diely a v roku 1962 všetky tri pod spoločným názvom Knížka Ferdy Mravence. Na základe nich potom vznikol aj rozprávkový seriál, ba dokonca Ferdo aj ožil vďaka bábke. Na výstave v Danubiane môžete vidieť všetky jeho podoby.

O. Sekora začínal ako žurnalista v Lidových novinách, kam prispieval športovými reportážami, karikatúrami, kresleným humorom, obrázkovými seriálmi aj ilustráciami textov iných autorov. Vrúcny vzťah k športu ho priviedol napríklad k úlohe lyžiarskeho inštruktora v Alpách, a vďaka nemu sa stal aj propagátorom rugby v Československu.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tomto zaujímavom kresliacom novinárovi, alebo o „jeho” mravcovi, tak navštívte – hlavne s deťmi – Danubianu. Do 1. septembra to ešte stihnete!

(ef)

Foto: autorka