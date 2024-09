V „SPOLU“ sa nachádza porozumenie

Uverejnené: nedeľa, 15. september 2024, 05:02

Výstava úžitkového dizajnu v Slovenskom inštitúte v Budapešti

Výraz „zaujímavé“ sa niekedy používa ako eufemizmus, keď sa hovorí a niečom, čo nám nie je až tak po chuti. Zo zdvorilosti sme asi už všetci konštatovali pri nekonzumovateľnom jedle, že „hm, je to zaujímavé“. Podobne je to aj s estetikou, či ľudsky povedane krásou. Krása je subjektívny pojem, každý má iný vkus a predstavy, iný uhol pohľadu, ale štandardom krásy je predsa Fibonnaciho zlatý rez. Tento skoro tisícročný matematický fenomén sa natoľko udomácnil v umení a v médiách, že ho máme zakódovaný v mozgu a automaticky slúži ako kompas v našich estetických preferenciách. Umelci sa podľa neho buď riadia alebo nie, a stanú sa „zaujímavými“. Ale ak hovoríme o posúdení javu „zaujímavosti“, tak neškodí ak vieme, že „krása tkvie v oku pozorovateľa – William Shakespeare“.

Slovenský Inštitút v Budapešti (SIB) zahájil novú sezónu kultúrnych podujatí začiatkom septembra putujúcou výstavou Slovenského centra dizajnu (SCD) v spolupráci s ateliérom Industrial Design Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) s názvom „SPOLU“. Spoluautorom a mentorom exponátov je Ferdinand Chrenka, vysokoškolský pedagóg, jeden z najproduktívnejších a najaktívnejších priemyselných dizajnérov. Je držiteľom mnohých prestížnych ocenení, naposledy Národnej ceny za dizajn 2023 – Produktový dizajn za dlhodobý kultúrny prínos v oblasti. Na grandióznej vernisáži riaditeľka SIB Michaela Pánisová Ležáková privítala aj ďalších spoluúčinkujúcich projektu, absolventa VŠVU a autora vystavených gramofónov LOWRYO a LUCIO Ernesta Marka a grafického dizajnéra Róberta Parša zo SCD. O príjemnú atmosféru počas večera sa postaral dizajnér a hudobník Tomáš Brichta, ktorý si zahral na špeciálnom hudobnom nástroji, krížencovi gitary a violoncella, vyrobenom podľa vlastného návrhu.

Projekt SPOLU odkazuje na tridsaťročnú prácu špičkového pedagóga a jeho študentov, ako aj na koncepciu jeho výučby.

V rámci výstavy sú predstavené výsledky spolupráce ateliéru s významnými partnermi z Českej republiky a zo Slovenska – s firmami BERNDORF-SANDRIK, TON, EGOE a CHIRANA-MEDICA a fragmenty z tvorby Ferdinanda Chrenku. Tieto dopĺňa vybraná kolekcia prác z ďalších dvoch projektov – CINK a CUCEJ – a tiež stôl a stoličky z kolekcie RÁDIUS navrhnuté Chrenkom pre prezentáciu projektu PRÍBOR.

Zaujímavosťou exponátov projektu Príbor je, že boli realizované 3D tlačou nerezu, oproti tradičnému spracovaniu kovov CNC a 2D technológiou, čo znamená, že 3D tlač má oveľa väčšiu tvarovú slobodu, pri navrhovaní je možné v momente zareagovať na individuálne potreby zákazníkov.

Mojou osobnou srdcovkou boli exponáty projektu LEVA FARM v malej sále. Ešte pred oficiálnym otvorením v zápale finálnych úprav som sa dala do reči s Ernestom Markom a Tomášom Brichtom. Ochotne odpovedali na všetky moje laické otázky o kráse, funkčnosti, a všeličom, čo mi napadlo. Musím uznať, nie všetky moje otázky mali hlavu a pätu a neboli nijako profesionálne podložené. Cítiac absurditu situácie som to chcela odľahčiť humorom, vtipnou dvojzmyselnou slovnou hračkou. Kurníkšopa! – vzdychla som, ten, kto dal makety kurína a šopy vedľa seba, má zmysel pre humor. Prezradím, nepomohlo, totiž kým pre mňa to bol vtip, pre nich cielená projektová práca. Úplne odlišný uhol pohľadu. „Zaujímavé“, podľa kontextu v úvode – možno, ale progresívne, kreatívne, svieže a rozhodne majúce budúcnosť. Zachovávajú princíp efektívnosti a svojim moderným dizajnom zatraktívňujú a motivujú individuálne domáce prostredie. V každom prípade to treba vidieť na vlastné oči. Nájdite si čas do 28. septembra na výstavu Slovenského centra dizajnu v Slovenskom Inštitúte v Budapešti. Oplatí sa.

Ivett Körtvélyesi

Foto: autorka