Zlatý gunár pristál v Lucine

Uverejnené: sobota, 21. september 2024, 05:52

Viete si predstaviť urasteného nadrotmajstra maďarskej polície, ktorý by hocikedy mohol doučiť vás alebo vaše dieťa zo slovenských dejín a vašu prekvapenú tvár by pritom raz-dva zvečnil na podarenej karikatúre? Tento 49-ročný absolvent Pedagogickej fakulty Katedry Gyulu Juhásza Segedínskej univerzity žijúci v Lucine už štvrťstoročie uverejňuje svoje kresby v mnohých novinách a časopisoch, medzi nimi týždeň čo týždeň na 19. strane nášho týždenníka.

Samozrejme, ide o Gergelya Bacsu, ktorému sa koncom leta ušlo veľkej pocty – stal sa držiteľom Zlatého gunára, ocenenia Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Pri tejto príležitosti sa pre náš týždenník vyjadril nielen výtvarne, ale aj verbálne.

„Za opätovné pozvanie na festival Kremnické gagy (po roku 2016) môžem vďačiť môjmu priateľovi Ferovi Jablonskému. Som mu vďačný, že pri výbere karikaturistu z Maďarska si spomenul práve na mňa,” začal svoj kremnický príbeh G. Bacsa. „Na podujatie som sa pripravoval s úplne novým konkurzným materiálom pripraveným novou technikou. Každú fázu som realizoval voľnou rukou, digitálnu technológiu nahradili pri farbení fixky, pastelky a akrylové farbičky. Zrodili sa takto realistickejšie, vypracovanejšie karikatúry podnecujúce k zamysleniu. Témou festivalu boli Menšiny – Minority. Táto téma sa ma týka aj osobne, veď aj ja patrím k menšine – tej slovenskej v Maďarsku.

Okrem mňa dostalo pozvanie ďalších šesť výborných karikaturistov: Katarzyna Nachman z Poľska, Olena Tsuranova a jej partner Sergii Riabokon z Ukrajiny, Dobiša Todorović zo Srbska, Jiří Bernard z Českej republiky a domáce slovenské farby zastupoval Peter Homola. Na úvod vernisáže výstavy našich výtvorov sme sa všetci predstavili. Ja, aby som znázornil tému festivalu, som svoj príhovor začal v slovenčine a dokončil som ho po maďarsky.

Potom nasledovalo vyhlásenie víťaza. Ako povedala prezidentka Akadémie humoru Daniela Arendášová, rozhodnutie poroty, v ktorej sedela aj umelecká riaditeľka bábkového divadla Zázračný mlyn v Miškovci Eva Temesváriová, bolo jednohlasné. Ba pridali sa k nim aj návštevníci výstavy, ktorí tiež zvolili za víťaza práve mňa. Náhle som tomu nemohol uveriť, veď diela mojich kolegov mali takú vysokú úroveň, že hociktorý z nich by si bol zaslúžil Zlatého gunára. Srdce mi bilo až v hrdle, keď som preberal ocenenie od riaditeľa najväčšieho festivalu karikatúry Satyrikon Grzegorza Szczepaniaka,“ spomína na emotívne chvíle náš karikaturista.

Pekný úspech neostal nepovšimnutý ani v Maďarsku, kde s ním spravil rozhovor o. i. portál police.hu. Pre časopis svojho zamestnávateľa prezradil: „Mal som v kreslení niekoľkoročnú prestávku, ale teraz som opäť dostal krídla. A táto cena dokazuje, že som sa vybral dobrým smerom. Našiel som to, čo mi je najbližšie. Mám rád konkurzy, ktoré podnecujú, aby sme spravili niečo pre našu planétu, pre naše deti. Mojimi kresbami by som chcel upriamiť pozornosť napríklad na globálne otepľovanie, vojnu, hladomor a znečisťovanie prostredia. Každý ich totiž pochopí aj bez slov. Mojím snom je usporiadať raz samostatnú výstavu,“ dodal.

Vráťme sa však do Kremnice, odovzdaním ocenenia sa totiž program umelcov neskončil. „Keď som sa konečne spamätal z pocty ktorej sa mi dostalo, začala sa dražba čistého papiera. Licitovanie sa zastavilo na 250 eurách.” Skôr ako zhrozene vykríknete, prečo dá voľakto bezmála stotisíc forintov za čistý papier, rýchlo dodáme, že dražba prebiehala s neutajenou informáciou, že ho prítomní karikaturisti po aukcii zaplnia svojimi kresbami. „Dodatočne vysvitlo, že pani, ktorá vyhrala dražbu, je skutočná zberateľka a stala sa hrdou majiteľkou už tridsiateho takéhoto diela,” prezradil G. Bacsa.

Po množstve gratulácií si karikaturisti spoločne pozreli pamätihodnosti Kremnice, porozprávali sa o svojom remesle a užili si pestrý festival. „Najviac ma zaujali marionetový príbeh z južných krajín v podaní bosniackeho bábkového herca The Gipsy Marionettist a žonglérska pouličná šou temperamentného brazílskeho dua Cia Palma: Second Try.“

Karikaturisti mali počas nasledujúceho dňa ešte jednu milú povinnosť. Do Kremnice sa „vrátil” nedávno zosnulý spisovateľ, textár, básnik, aforista a glosátor Tomáš Janovic. V Uličke slávnych nosov jeho dcéra Táňa a vnučka odhalili reliéf tejto nezabudnuteľnej osobnosti. Následne prišla na rad „improkarikatúra”, teda improvizované kreslenie „tu a teraz“ naživo pred očami divákov. A hoci G. Bacsa nemá rád, keď ho pri kreslení sledujú, lebo je to preňho trochu stresujúce, nakoniec si na to zvykol a páčilo sa mu, že mohol vyskúšať nové nástroje. „Showmanom improkarikatúry bol môj slovenský kolega Peter Homola. Do večera sme sa všetci veľmi spriatelili. Informovali sme sa navzájom o nastávajúcich výstavách, vymenili sme si telefónne čísla a na záver sme sa lúčili s ťažkým srdcom...Touto cestou by som sa chcel opätovne poďakovať kamarátovi Ferovi Jablonskému a spoluzakladateľovi festivalu (mimochodom kováčovi) Romanovi Vykysalému za pozvanie. Ďakujem ďalej organizátorkám Tamare Vykysalej a Veronike Chrienovej, ako aj mojim kolegom, s ktorými sa, dúfam, ešte stretneme! A, samozrejme, ďakujem aj za ocenenie, na ktoré som spomedzi všetkých doterajších najpyšnejší.“ A to je teda od držiteľa množstva ocenení naozaj seriózny výrok!

Na záver ešte jedna zaujímavosť: Gergely Bacsa ako stály prispievateľ nášho týždenníka dostal pozvanie na tradičné Stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku, ktoré sa bude konať začiatkom októbra. Na fotografiách k príspevku o stretnutí, ktorý nájdete v 42. čísle Ľudových novín, ho však budete márne hľadať – v ten istý deň totiž bude práve v Hlohovci, kam si pôjde prevziať cenu za svoje práce zaslané do 15. ročníka bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru Fraštacký tŕň 2024. Dovolím si predvídať, že Bacsov sen o spomínanej samostatnej výstave už nebude dlho snom.

Zlatko Papuček

Foto: Zoltán Nagy/Zsaru Magazin

Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je originálne medzinárodné kultúrne podujatie s dlhoročnou tradíciou. Vznikol a realizuje sa od roku 1981 v krásnom historickom meste Kremnica, v geografickom strede Európy. Počas posledného augustového víkendu vyhľadáva a následne uvádza inšpiratívne diela či výkony umelcov z celého sveta. Cieľom festivalu je monitorovanie domácej a zahraničnej tvorby, výsledkom ktorej je multižánrová prehliadka umeleckého programu s dôrazom na humor, satiru a kultivovanú zábavu. Gagy oceňujú prostredníctvom Akadémie humoru najlepšie umenie daného festivalového ročníka prestížnou cenou Zlatý gunár. Rovnako poukazuje aj na aktuálne dianie v spoločnosti a udeľuje anticenu Trafená hus za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane. Súčasťou festivalu je tiež populárna expozícia Múzea gýča, ale aj unikátna Ulička slávnych nosov, v ktorej sú umiestnené reliéfy osobností so zmyslom pre humor, čo už nie sú medzi nami.

gagy.eu