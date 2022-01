Nebadane si pridala na chrbát siedmy krížik

Uverejnené: utorok, 28. december 2021, 05:49

Neviem, či sa patrí gratulovať dáme pri príležitosti dosiahnutia istého, povedzme, pekného veku. Najmä s polročným omeškaním. Medzi nami Etelka Rybová, podľa dokladov Etelka Ribová, si nebadane pridala na chrbát siedmy krížik. Ešte šťastie, že som sa mohla vyhovárať na covid a situáciu, ktorá pre celosvetovú pandémiu a v nezvyčajnej dobe panuje.

Pôvodne slovenčinárka a historička, ale najmä novinárka a národnostná dejateľka neprepadla trúchlivosti ani pre vek, ani pre nepozornosť kolegov. Veľkodušne sa povzniesla nad týmto mojím „prešľapom“ a trúfalosťou, že som sa k nej prihlásila na rozhovor. Ponúkla ma klobásovo-syrovými kanapkami, s poznámkou, že klobása od Adamikovcov z Poľného Berinčoku chutí ako tá, ktorú robil jej otec. Som presvedčená, že v našom kultúrnom prostredí je ponúkanie hostí prejavom srdečnosti, priateľstva, láskavých pozitívnych vzťahov. Kde ma pohostia, tam sa mi už nič zlé stať nemôže, pomyslela som si. I dnes čiperná novinárka, redaktorka, vtedy ju všetci poznali ako Paulíkovú, sa musela najprv popasovať so situáciou, že priamo z vysokej školy, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave skočila v roku 1974 rovnými nohami do detskej rubriky nášho aj odvtedy jediného týždenníka v Maďarsku, Ľudových novín. Deti má rada, redigovala detskú rubriku 9 rokov, a pritom, aj potom organizovala detské tábory. Ale v srdci nosí aj dospelých. Dokonca aj vtedy, keď ju šéfredaktor nie a nie ponúknuť trvalým dekrétom. Medzitým učila jeden semester najstaršiu slovenskú literatúru a slovenskú literatúru 20. storočia na Vysokej škole Gyulu Juhásza v Segedíne. Robila to s nadšením, ako všetko dovtedy aj odvtedy, hoci nezarobila ani na cestovné. K práci pristupovala profesionálne, preto skončila aj štúdium žurnalistiky v škole Zväzu maďarských novinárov. „Na IX. Kongrese zväzu Slovákov v Maďarsku je už členkou predsedníctva a z tohto je už len krok k práci v Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku,“ píše Mária Katarína Hrkľová v laudácii pri udelení Ceny Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete v roku 2011. Vlastne laudátorka – ako jedna z mála – podrobne pozbierala všetky faktografické informácie o Etelke Rybovej.

Najvyšší volený zbor vznikol po prvých národnostných voľbách v roku 1994, keď boli založené miestne národnostné samosprávy a od 12. apríla 1995 je zakladajúcou členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Je tiež nositeľkou ceny Za našu národnosť, Ceny Bálinta Balassiho a ďalších ocenení. Nič však nerobila preto, aby ju za to ocenili. Robila to od srdca, so zápalom a zanietením. Stále sa učila niečo nové a stále svoje skúsenosti odovzdáva. Teraz už len vyvoleným, v Ečeri, Cinkote...

S Etelkou Ribovou (takto si to praje mať napísané) sa vynikajúco rozpráva. Jediná chyba, že keby som to, čo hovorí, prepísala od A po Z, nestačili by mi ani 4 čísla nášho periodika od prvej po dvadsiatu stranu. A na dôvažok, čitatelia by sa ani nenudili.

– Takmer päťdesiat rokov na národnostnom poli už prislúcha priam titulu „šedej eminencie“. Ani dôchodok nie je časom hompáľanie nohami 24 hodín denne?

Erika Trenková

Foto: Andrea Kiššová

