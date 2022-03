Oslava žien vo Viniciach

Uverejnené: sobota, 19. marec 2022, 05:50

Deň žien je ako nádherná dovolenka. Je to deň oslavy príslušníčok našej spoločnosti, ktoré boli po tisíce rokov druhoradé. (Žiaľ, na mnohých miestach je to stále tak.) Nemali by sme zabúdať na ženy, ktoré založili naše mesto, podporovali našich predkov pri jeho rozvoji, ani na „pani matky“, verne stojace pri našich farároch, ktorí viedli mesto. Starali sa o chudobných a pomáhali núdznym. Túto krásnu udalosť oslávili na nedávnom stretnutí Slovenského klubu vo Viniciach, pod vedením Michala Tótha.

Pri tejto príležitosti prišiel na podujatie predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely, ktorý účastníkom odovzdal čokoládového zajačika. Predseda samosprávy vyzdvihol: „Nemám rád, keď je stretnutie len o jednej veci. Naše stretnutia sú vždy oslavou, a to platí pre všetky naše podujatia, najmä v dnešnom pohnutom svete. Tí z nás, ktorí poznajú Michaldu, vedia, že po pandémii bude nasledovať vojna, ale potom, ako hovorí veštkyňa, opäť nastane zlatý vek Západu. Sme tu 304 rokov a neskôr počas rozširovania sa Čaby vzniknú Vinice. Pri tejto príležitosti som každému priniesol čokoládového zajačika.“

Potom odpovedal, prečo priniesol tento dar. Tieto malé zvieratká boli jednou z najdôležitejších súčastí domácností, často sme ich chovali. Králik je malý, ale živý a silný, rovnako ako my Čabänia a v nich aj Viničania. Ďalej predstavil programy na najbližšie obdobie. V obnovenej Áchimovej sieni chcú poskytnúť príležitosť pre všetkých Slovákov v Čabe a v Maďarsku, aby sa tu mohli stretávať a prežívať svoju identitu. Prvé takéto podujatie sa uskutoční 14. apríla o 16:30, na ktorom sa uskutoční prezentácia knihy História slovenských evanjelikov na Čabe. Ďalší program sa bude konať hneď na nasledujúci deň – na Veľký piatok. O 8.00 hodine sa obnoví stará čabianska tradícia. Miestni usporiadajú spoločné umývanie sa pri fontáne na Kossuthovom námestí, potom bude slovenská pašiová bohoslužba v Malom evanjelickom kostole, následne pripravia skromnú pôstnu hostinu v Áchimovej sieni. Dôležité je poznamenať, že každý, kto sa chce zúčastniť, sa môže prihlásiť u vedúceho klubu a odvoz do mesta zabezpečia miestni obyvatelia. Zároveň oznámil, že SSŽMBČ plánuje v rámci nového projektu vydať knihu čabianskych slovenských receptov. Zhromažďujú recepty v čabianskom slovenskom jazyku.

Potom ženám odovzdali kvety a slávnostným jedlom boli pečené klobásy a dobošové rezy. Priateľské rozhovory pokračovali dlhé hodiny.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker