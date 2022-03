Za Máriou Nedeliczkou

Uverejnené: pondelok, 21. marec 2022, 09:13

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 3. marca v 89. roku svojho života nás navždy opustila pani Mária Nedeliczká.

Len 6 mesiacov pred 90-timi narodeninami zomrela „tvár“ všetkých novohradských podujatí a mnohých celoštátnych akcií. Mária Nedeliczká bola aj známou ľudovou rozprávačkou. Veňareckí Slováci v duchu verili, že teta Mária svoje jubileum oslávi s nimi na javisku 10. septembra na Haluškovom festivale, ktorý bol jej srdcovou záležitosťou. Na ňom nielen varila, ale podávala rozhovory, vystupovala na pódiu a zabávala hostí v slovenskom i maďarskom jazyku. Vo svojom živote pochodila mnohé miesta, nikdy neodmietla pozvanie. Vravievala, že síce sa treba dožiť toho dňa, ale keď nič nepríde do toho, organizátori môžu s ňou počítať. Dôstojne reprezentovala Slovákov vo Veňarci a v celom Maďarsku na celoštátnych a krajanských podujatiach, ktoré vždy obohatila svojím jedinečným štýlom. Rada bola medzi ľuďmi, či už so svojou rodinou, s dedinčanmi, s pracovnými kolektívmi alebo s Pávím krúžkom a neskôr s Folklórnou skupinou Rozmarín, ktorého členkou bola od roku 1973 spolu s Annou Hugyeczovou.

Teta Mária rada chodila na návštevy, pomáhala a podporovala aj veňarecký evanjelický cirkevný zbor a kostol. Netrápila ju ani samota, vždy sa vynašla. Až do konca života pracovala v záhrade a okolo domu. Mala rada javisko, nebol jej cudzí mikrofón, ani kamera. Vďaka tomu bola známa v Maďarsku i na Slovensku. Zúčastňovala sa podujatí Zväzu Slovákov v Maďarsku, Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, Združenia Novohradsko- hevešských Slovákov a Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy. Vďaka bezprostrednosti sa teta Mária ihneď stala televíznou, mediálnou hviezdou. Diváci ju mohli vidieť na staniciach RTL Klub, TV2, Duna TV a na Bónum TV. Mnohokrát účinkovala aj v relácii Domovina. Vznikli s ňou početné rozhlasové reportáže v slovenskom a maďarskom jazyku, ako aj články v Ľudových novinách, Našom kalendári a v regionálnom denníku Novohrad. Ako prvá si prevzala regionálne vyznamenanie „Na pamiatku Anny Hugyeczovej” v Šalgótarjáne.

Všetky tieto udalosti a skúsenosti ju živili a dodávali jej silu, aby bola príkladom, a so zdvihnutou hlavou znášala ťažkú chorobu mnoho rokov.

Nevzdávala sa do poslednej chvíle. Ešte aj pred nástupom do nemocnice zasadila cibuľu, cesnak, šalát vo svojej záhradke a navrhla fóliovník so svojím vnukom Petrom. Krátko pred smrťou zašla na cintorín, dala do poriadku hrob a s rozmarínom označila miesto svojho odpočinku. „Chcela som ísť von rozlúčiť sa s pani Martou Hrncsjárovou, porozprávať sa s Annou Kondellánovou a upraviť svoj hrob,“ povedala krátko pred smrťou teta Mária svojim dcéram Anne a Zuzane. Nielen jej osobnosť sa každému vryla do pamäti, ale aj jej charakteristický ľudový odev. Nielenže zachovávala tradície, ale ona sama bola tradícia.

Zádušná bohoslužba na pamiatku Márie Nedeliczkej sa bude konať 27. marca 2022 vo veňareckej evanjelickej modlitebni o 16. hodine. Slúžiť bude putovná farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová.

Teta Mária. Správu o Vašom odchode sme prijali s hlbokou bolesťou. Vždy na Vás budeme spomínať s láskou. Veľmi budete chýbať každému, kto sa s Vami stretol.

Terézia Nedeliczká/AR

Foto: archív