Doškoľovanie slovenčinárov na Slovensku

Uverejnené: piatok, 10. jún 2022, 05:48

Po dvoch rokoch sa mohli opäť osobne stretnúť slovenčinári a zúčastniť sa na doškoľovaní a konferencii na Slovensku, na tému „Perspektívy slovenskej národnostnej výchovy a vyučovania slovenského jazyka v slovenských národnostných školách v Maďarsku”.

Na trojdňové stretnutie prišlo viac ako 30 pedagógov zo Zemplína, z Hevešskej, Békešskej, Novohradskej, Peštianskej a z Komárňansko-ostrihomskej župy a odborníci slovenského národnostného školstva v Maďarsku.

Prvá zastávka cesty bola v obnovenom Kláštore benediktínov v Hronskom Beňadiku, kde si účastníci pozreli interaktívnu výstavu a mohli si vyskúšať prepisovanie textov s atramentom a pierkom. V popoludňajších hodinách pricestovala skupina na miesto konferencie, do Horského hotela Bartoška v Čremošnom. Konferenciu otvorila a v krátkom príhovore zhrnula tendencie a perspektívy rozvoja slovenského národnostného školstva predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková. Nie prvýkrát sa už hovorilo o možnosti vytvorenia tzv. regionálnych škôl, s cieľom, aby bolo možné takýmto spôsobom zachovať výučbu slovenčiny na základných školách, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet. Prevádzkovateľom takéhoto typu škôl by podľa zákonných možností sa mohla stať miestna slovenská samospráva, resp. viac samospráv, keďže by išlo a združenie viacerých škôl, alebo CSSM. O tom, a o zákonných možnostiach, spôsobe vytvárania takýchto regionálnych škôl hovoril odborný referent ministerstva školstva Štefan Kraslán. Počas konferencie sa diskutovalo nielen o teórii, ale aj o praktických, občas nie ľahkých úlohách, ktoré sa každodenne vyskytnú počas prevádzkovania takýchto škôl. Túto tému spracovala školská referentka CSSM Mária Kengyelová Matejdeszová. Skúsenosti z prevádzkovania škôl miestnymi slovenskými samosprávami priblížili pedagógom predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Níži Zuzana Kučerová a Judita Kaszalová Szabadová, predsedníčka alkárskej slovenskej samosprávy ako prevádzkovateľka týchto jazykových škôl.

Riaditeľka Slovenskej základnej školy v Sarvaši Zuzana Nemčoková vo svojom príspevku sa sústredila na problémy národnostných škôl v mestskom prostredí. Vyzdvihla, že škola si má vytvoriť vlastný profil a má byť otvorená mestu, miestnym požiadavkám.

Po krátkej prestávke pokračovala konferencia poslednými dvoma prednáškami, a to podpredsedníčky CSSM, riaditeľky Základnej školy v Mlynkoch Moniky Szabovej o alternatívach záchrany škôl, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet. Slovenčinárka, členka Výchovno-vzdelávacieho výboru a Valného zhromaždenia CSSM Erika Zemenová Palecsková zhrnula svoje skúsenosti s motivačnými prostriedkami národnostných pedagógov a pripomenula jazykovú skúšku ako motiváciu pre žiakov a rodičov. Večer účastníci pokračovali už voľnou diskusiou o aktuálnych otázkach národnostného školstva.

Na druhý deň sa uskutočnilo odborno-metodické doškoľovanie za účasti lektorov z Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB). Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku roku 2018 podpísala rámcovú dohodu s UMB o odbornej spolupráci. PhDr. Zuzana Drugová prednášala o online formách vzdelávania v rokoch 2020 – 2021, kým Mgr. Radka Cachovanová, PhD. prezentovala didaktické materiály využívané počas online vzdelávania, ktoré sú dostupné pre širokú verejnosť na stránke metodického centra. Po obedňajšej prestávke pokračovala profesorka Filozofickej fakulty UMB, PhDr. Annamária Genčiová, PhD. prezentáciou nových mobilných aplikácií na výučbu slovenského jazyka, ako je ESKO alebo aplikácia Naučte sa po slovensky. Informovala nás aj o možnostiach využitia obsahu užitočných portálov slovake.eu, alebo e-slovak.sk na výučbu slovenského jazyka, ktoré už naši učitelia poznajú a používajú.

Autorky učebníc Erika Lázárová a Erika Zemenová Palecsková priblížili pedagógom nové učebnice slovenčiny pre 7.-8. ročník, 9.-10. ročník doplnkovej výučby, ako aj čítanky pre 5.-8. ročník jazykových národnostných škôl formou prezentácie krátkych informačných filmov.

Po prednáškach sa účastníci vybrali do neďalekých Turčianskych Teplíc na prehliadku kúpeľného mesta, kde mali možnosť relaxovať v liečivej vode alebo počas prechádzky v parku. Po večeri pokračovala voľná debata odborníkov a pedagógov o aktuálnych otázkach národnostného školstva v Maďarsku. Cestou domov v sobotu sa účastníci zastavili v Banskej Bystrici, kde je sídlo našej partnerskej inštitúcie Metodického centra UMB.

Vďaka patrí riaditeľke Pedagogicko-metodického centra Slovákov v Maďarsku Márii Czégényovej a školskej referentke CSSM Erike Lázárovej, ktoré zorganizovali toto doškoľovanie a konferenciu pre našich pedagógov. Opäť sa ukázalo, že sú potrebné takéto osobné stretnutia slovenčinárov, ktorí si počas týchto dní mohli vymeniť svoje skúsenosti a názory týkajúce sa výučby slovenského jazyka, či hovoriť o možnostiach zachovania malých škôl.

Erika Zemenová Palecsková

Foto: autorka, Imrich Fuhl

Program sa uskutočnil vďaka podpore maďarskej vlády z projektu NEMZ-N-20-0038.