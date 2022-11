Oživenie svätomartinských tradícií na Komlóši

Uverejnené: sobota, 19. november 2022, 05:11

Jedným z najobľúbenejších školských programov Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a materskej školy v Slovenskom Komlóši je už dlhé roky Martinský jarmok s lampášovým sprievodom. Žiaľ, v poslednom čase sa toto podujatie nemohlo uskutočniť, preto ho teraz pripravovali s veľkým nadšením.

Tentoraz sa rozhodli presunúť program do mestských priestorov, na trhovisko, kde ho zorganizovali spolu so Spolkom pre turizmus Slovenského Komlóša.

Triedne kolektívy sa snažili nachystať lákavý tovar. Mamičky aj teraz piekli, pripravovali zákusky, lahôdky, maškrty pre kupujúcich.

Na deň Martina – 11. novembra sa už skoro popoludní začali prípravy na trhovisku. Vďaka rodičom a deťom sa čoskoro vytvorila atmosféra ako na ozajstnom jarmoku, kde predavači núkali svoj tovar a kupujúci sa pozerali, preberali, vyberali, ba niekedy sa aj zjednávali. Paleta tovaru bola mimoriadne široká. Boli tu rôzne hračky, ozdoby, knihy, vtáčie búdky, lampáše, škatuľky, náramky. Kto vyhladol, mohol si kúpiť obložené chlebíčky, langoše, alebo si vybrať z nespočítateľných druhov zákuskov.

Aj turistický spolok prispel k bohatému výberu. Keďže sa má na Martina jesť husacina, vo veľkom kotle sa varil husací perkelt, ale ponúkali aj husacie oškvarky a mastný chlieb s cibuľou. Aby ani podvečer nebolo prítomným chladno, mohli si dať horúci čaj, alebo aj varené víno.

Na jarmoku nesmie chýbať ani zábava, teda aj o tú sa postarali organizátori. Zuzana Bartošová spievala a hrala na citare krásne slovenské a maďarské piesne. Očakávanou časťou programu bol lampášový sprievod po centre mesta, do ktorého sa mnohí zapojili, dokonca aj z literatúry známy Döbrögi a Maťko so svojou húskou. Po sprievode bola veselica so spevom, s tancom a najmä vo výbornej nálade.

Marianna Melegová

Foto: autorka