Komlóšsky Deň detí

Uverejnené: nedeľa, 09. jún 2024, 06:12

Po celomesačnom májovom učení, nacvičovaní a skúšaní programu k 75. výročiu slovenskej dvojjazyčnej základnej školy, po slávnostnom galaprograme, kde všetci účinkujúci i učitelia ukázali svoju vytrvalosť a talent, bol Deň detí v pondelok 27. mája sladkou odmenou pre všetkých.

Škola i rodičia pripravili pre žiakov len to najlepšie. V prvom rade to bol zaujímavý program. Hneď ráno o ôsmej navštívili našich žiakov krásne psy. Do školy zavítala kynologička a chovateľka chrtov Zsófia Kolozsiová. Priniesla nám ukázať svojich dvoch krásnych miláčikov s ušľachtilou štíhlou postavou, na vysokých, priam chudých nohách, s farbou srsti ako saharský piesok. Psy boli úplne krotké. Trpezlivo sa dali hladkať každou detskou rúčkou a potom predviedli svoj bežecký talent. Ich ľahké nohy sa takmer nedotýkali zeme. O deviatej došla ďalšia návšteva – tentokrát pernatá. So svojimi dravými zverencami prišla Tünde Heltová. Na programe boli totiž dravé vtáky: od toho najväčšieho – orla, po najmenšieho dravca – kuvika. Zazvonilo na prestávku a deti dostali chutnú desiatu: obložené chlebíčky a ovocný pohár. O príjem kalórií sa postarali mamky. Po desiatej bolo prekvapenie – kočovné divadlo. Malo svojho principála a tri herečky, ktoré strhli všetok záujem malých i veľkých. Bolo veselo, srdečný smiech, cukríky, veľký potlesk.

Po chutnom obede prišla na rad trampolína, veľký nafukovací hrad a, div sa svete, dážď. Krátky, teplý, letný. Mihla sa aj búrka. Na chvíľu sa deti ukryli do svojich tried a tam pokračovali hrami alebo pozeraním rozprávok. Na chvíľu. A potom slniečko, a hurá na ihrisko, kde ich čakala trampolína. Keď sa poriadne vyskákali, prišla ozajstná sladká odmena – palacinky. Každému sa ušlo, až boli všetci čokoládovo – ovocní až za ušami. Bol to skvelý deň. Skvelý!

Pred nami je už len necelý mesiac usilovnej práce a začnú prázdniny.

Viera Krajčová

Foto: Marianna Bajczerová