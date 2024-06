Sklený most nad Novým Mestom pod Šiatrom

Uverejnené: piatok, 14. jún 2024, 05:44

Dňa 4. júna odovzdali do užívania verejnosti Most národnej spolupatričnosti. Slávnostného aktu otvorenia tejto stavby s rekordnými rozmermi sa zúčastnili vicepremiér Maďarska Zsolt Semjén a mnoho ďalších hostí. Po príhovoroch a prestrihnutí pásky, po moste prekotúľali aj tzv. göncský sud, ktorý nájdeme v ktorejkoľvek z okolitých vínnych pivníc. Jeho objem – 136,6 litrov – pozná každý miestny vinár.

Hneď po otvorení, od 5. do 8. júna, mostom ako prví mohli bezplatne prejsť obyvatelia Nového Mesta pod Šiatrom, susedného Sárospataku a prihraničného Slovenského Nového Mesta. Prechádzku po dĺžke 723 metrov vo výške 83 metrov nad vinohradmi využili aj školy. Medzi nimi sa o tento výnimočný zážitok postarali aj učitelia z novomestskej Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu, keď na prechádzku visutým mostom – hlavne jeho sklenou časťou – nabádali prejsť tak prvákov, ako aj siedmakov a ôsmakov. Priestor sa im pred očami otvoril v novej perspektíve.

Okrem panorámy známych budov v meste ich očaril aj tokajský región na druhej strane hraníc. Každú chvíľu objavovali nové mestá a dedinky. V ďalšom uhle z mosta ich uchvátil pohľad na 40 km vzdialený kopec, týčiaci sa nad mestom Tokaj. Je ľahko identifikovateľný svojím televíznym vysielačom, ale žiaci ho poznajú aj ako miesto, kde sa vlieva rieka Bodrog do Tisy, aby tá potom pokračovala do Dunaja, až napokon skončí v Čiernom mori. Pozornému neunikol ani pohľad na 514 metrov Vysoký kopec, symbol nášho mesta. Z neho vedú hneď dve paralelné laná tzv. zipline. Po nich sa v popruhoch zošmyknete za cca. 90 sekúnd na kopec Szár. Na ňom vám v istej chvíli pred očami zaplápolá maďarská vlajka. Nájdete tu aj kaplnku kráľa sv. Štefana. Jednoducho, kam sa človek otočí, všade nevídaná krása.

Zo strany od návštevníckeho centra sa popod most po zdolaní niekoľko desiatok schodov dokonca dostanete ešte aj vyššie. Uchváti vás hradný kopec, na ktorom od roku 2008 prebieha rekonštrukcia mestského hradu. Priestor je však sprístupnený aj verejnosti.

Naši žiaci sklený most objavili zo strany Maďarskej kalvárie, ktorá je známa svojimi symbolickými stanovišťami miest, odrezaných od Maďarska po trianonskej zmluve v roku 1920.

Od slovenskej školy cez most tam a späť to bolo 7520 metrov za také tri hodiny. Pekný výkon od žiakov, ktorí dnes väčšinu času venujú posediačky už len mobilom. Bol to zážitok metódou neformálnej edukácie v outdoorovom priestore, keď sme pohybovou aktivitou objavovali krásy okolitej prírody, spoznali kus histórie mesta a dokonca sme si vypočuli výklad v slovenskom jazyku, lebo audiovizuálna pomôcka o miestnych dejinách ponúka aj túto možnosť.

Nuž, a pre záujemcov o technické parametre mosta v závere nášho krátkeho cestopisu priznávame, že most je skleným len v dĺžke pár metrov, a to v polovici stavby. Dodávateľ prezradil aj to, že tento visutý lanový most v momente max. záťaže 300 návštevníkov previsne smerom nadol o 1,2 metra. Dilatačné zmeny, spôsobené zimnou a letnou teplotou môžu spôsobiť až dvojmetrové rozdiely. Drží ho 6 oceľových lán. Na koncoch upevnenia bolo zrealizovaných maďarskou technológiou viac ako 20 vrtov do hĺbky medzi 20-30 metrov. Investícia je hradená z vládnych zdrojov, nie je v nej ani cent z Európskej únie, aj preto nesie názov Most národnej spolupatričnosti.

Po úvodných prezentačných dňoch ho návštevníci budú môcť prejsť za 5.000 forintov každý deň od 10:00 do 19:00 hodiny. Navrhujeme informácie získať z webovej stránky prevádzkovateľa www.zemplenkalandpark.hu.

Foto: autorka