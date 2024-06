Najmenší Čívania dostali nový dom

Uverejnené: sobota, 29. jún 2024, 05:12

Počet obyvateľov Čívu neustále rastie, za svoje bydlisko si ho vyberajú mladí ľudia a rodiny z Budapešti. V obci je čoraz viac malých detí, ale keďže matky sú nútené vrátiť sa čo najskôr do práce, dopyt po miestach v škôlkach rastie.

Aby obecná samospráva pomohla mladým rodičom, využila možnosť požiadať o grant na rozšírenie svojho zariadenia, Materskej školy a jaslí Zlatá brána, o novú budovu jaslí. To umožní otvoriť okrem existujúcej skupiny so 14 miestami aj novú skupinu, do ktorej môžu prijať ďalších 14 maličkých.

Začiatkom mája sa uskutočnilo záverečné podujatie projektu „Rozšírenie materskej školy v Číve”, TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO-2022-00004, odovzdanie novej triedy materskej školy a obslužných priestorov Materskej školy a jaslí Zlatá brána v Číve.

Pri slávnostnom odovzdávaní deti z materskej školy vítali hostí chlebom a soľou. Škôlkari predviedli účastníkom otvorenia krásne predstavenie. Starostka obce Bernadett Kosztková Rokolyová privítala hostí, medzi ktorými bol aj parlamentný poslanec Gábor Erős a predseda župného Valného zhromaždenia Komárňansko-ostrihomskej župy György Popovics. Starostka vo svojom príhovore uviedla, že aktuálna investícia zahŕňa prístavbu existujúcej budovy, čím vznikne nová 14-miestna trieda s potrebným servisným zázemím, nákup vybavenia a vybudovanie detského ihriska, ktoré spĺňa všetky normy a je bezpečné pre deti v škôlke.

Okrem grantu vo výške 140 miliónov forintov prispela obec Čív na rozšírenie jaslí ďalšími 20 miliónmi forintov z vlastných zdrojov a z vlastných prostriedkov dala nainštalovať tiež požiarny poplachový systém, systém úsporného tepelného čerpadla a vydláždiť detské ihrisko.

Bernadett Kosztková Rokolyová, György Popovics, Gábor Erős a Lajos Pergel, konateľ spoločnosti PELAPROJECT s. r. o., ktorá bola dodávateľom stavby, spoločne prestrihli pásku v národných farbách a hostia si prezreli novootvorenú budovu.

Pre najmladšie deti z Čívu, ktoré tu budú tráviť väčšinu svojich dní, bolo vytvorené veselé a krásne prostredie. Naozaj kvalitný, útulný a bezpečný životný priestor na oddych a hry pre najmenších, ktorí si budú môcť túto malú rozprávkovú škôlku prevziať do vlastníctva od septembra.

Katarína Čapuchová (ef)

Foto: autorka