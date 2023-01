Neuveriteľných 60 rokov v manželstve

Uverejnené: sobota, 21. január 2023, 06:47

Toto vzácne jubileum oslávili nedávno moja drahá sesternica Anna Istvánová, rodená Szálaová a Ján István zo Slovenského Komlóša, ktorí aj po toľkých rokoch sú spolu neuveriteľne šťastní.

Manželstvo po 60 rokoch je vybrúsené ako najvzácnejší diamant, preto sa toto výročie sobáša nazýva „diamantová svadba“. Názov nie je náhodný, veď diamant je známy nielen svojou krásou a vysokou hodnotou, ale aj trvanlivosťou. Treba však uznať, že manželstvo trvajúce šesť desaťročí je zriedkavé. Práve preto vzťah, ktorý prekonal množstvo životných nástrah, si zaslúži obdiv a mal by byť inšpiráciou pre ďalšie generácie.

Manželstvo Anny a Jána Istvánovcov je pevné a ich láska je preverená rôznymi životnými skúškami. Za ten čas s láskou vychovali dve dcéry (žiaľ, veľkú ranu im zasadil život, keď jedna z nich, Anna, ich predčasne navždy opustila, ktorú neskôr nasledoval aj jej manžel), majú štyri vnúčatá a dve pravnúčatá, ktoré pre nich znamenajú takmer všetko.

Obaja tvrdo pracovali v miestnom poľnohospodárskom družstve, Anka v oblasti záhradníctva a neskôr v skleníkovom hospodárstve, Janko bol kočiš, traktorista, kombajnista. Popritom obrábali záhumienkové hospodárstvo, kde pestovali hlavne červenú papriku, ktorá je veľmi dôležitým komponentom chýrnej komlóšskej klobásy, ale aj rascu, cirok a hybridnú kukuricu.

Obaja sú neuveriteľne výnimoční a vzácni ľudia, ktorí vždy pomôžu hocikomu bez toho, aby za to niečo očakávali. Aktívne sa zapájajú do podujatí organizovaných Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku, Slovenskou národnostnou samosprávou v Slovenskom Komlóši a taktiež Organizáciou komlóšskych Slovákov. Anka pečie vynikajúci ťahaný pletený koláč s hrozienkami a Janko je známy tým, že patrí k výrobcom najlepších komlóšskych „klbás“. V roku 2006 bol víťazom IV. súťaže komlóšskych suchých klobás. Odbornosť, česť, vynikajúce suroviny, precízna technika údenia, vhodná skladovacia komora, to všetko sú kľúče k úspechu.

Milá Anka a milý Janko, som na Vás nesmierne hrdý a mám Vás veľmi rád. Ďakujem Vám za všetko, čo ste pre našu rodinu, hlavne pre mojich rodičov, nezištne urobili, veľmi si to vážim. Anka a Janko, z celého srdca Vám prajem všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, nech sú vaše dni čisté a jasné. Nechajte svojich najbližších a príbuzných, aby Vás obklopili starostlivosťou a láskou, zaslúžite si len to najlepšie. V mene celej našej rodiny Vám prajem ešte veľa rokov na spoločnej ceste životom!

Ján Farkas

Svet je skutočne malý. Pri čítaní týchto riadkov mi akýsi vnútorný hlas našepkával, že Ján István je možno ten ujko Jano, ktorý ochotne pomáha Kruhu priateľov Slovenského Komlóša organizovať pre Slovákov z hlavného mesta tradičnú komlóšsku zabíjačku. Obrátila som sa na hlavnú organizátorku týchto akcií, predsedníčku CSSM Alžbetu Hollerovú Račkovú, ktorá ma ubezpečila, že je to skutočne on. Vzácny človek, naslovovzatý odborník, ktorý v požehnanom veku obetuje svoj voľný čas a trpezlivo, s úsmevom usmerňuje 40 až 50 ľudí viac, ale častejšie menej, v mojom prípade úplne neskúsených nadšencov pri spracúvaní brava. Hlavne vďaka nemu si budapeštianski Slováci môžu pripomenúť zvyky svojich predkov a pod jeho vedením si vyrobiť zabíjačkové dobroty. V mene všetkých účastníkov prajem manželom Istvánovcom veľa šťastia, zdravia a spokojnosti!

V. Zsákaiová-Držíková