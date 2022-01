Novoročný darček – bulletin

Uverejnené: sobota, 08. január 2022, 06:01

Únia slovenských organizácií v Maďarsku pripravila milý novoročný darček pre slovenské obce v okolí hlavného mesta. Je ním publikácia s veľavravným titulom Oblastné domy v pripeštianskom regióne a predstavuje slovenské pamätné domy a zbierky. Publikáciu môžete dostať v hociktorom z oblastných domov zadarmo a vydavatelia ju odporúčajú každému, kto sa zaujíma o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo Slovákov z okolia Budapešti.

Dozvieme sa v nej aj to, že v trinástich obciach sa nachádza buď oblastný dom, alebo pamätný dom, či národopisná zbierka. Vedeli ste napríklad, že v Albertirši zriadili oblastný dom medzi prvými na začiatku osemdesiatych rokov? Alebo už ste počuli o doteraz jedinom slovenskom oblastnom dome v Budapešti, v Cinkote? Aj o tom sa môžete dočítať v najnovšej publikácii, v ktorej nechýbajú ani také informácie, ako napríklad, že v Čomáde bývali tri generácie v jednom dome, alebo v Čemeri na dvore oblastného domu sa nachádzajú pec, šopa so starým náradím, pomôckami a vozom, ďalej remeselný domček pre deti so stálou výstavou čemerského majstra obuvníka s jeho náradím a ním vyrobenými čižmami. Ďalšou zaujímavosťou je, že miestna historická zbierka umiestnená v budove stojacej uprostred dediny verne predstavuje niekdajší roľnícky život Slovákov v Ečeri. Obyvatelia a návštevníci Išasegu sa zas môžu tešiť na prehliadku oblastného domu počas každého podujatia, ktoré sa v meste organizuje. V národopisnom dome v Kerestúre sa nachádza slovenská a nemecká izba – odkazujúc na prvých obyvateľov mestskej časti. V Malej Tarči je zasa zaujímavé, že po tom, ako zbúrali dom, ktorý bol sídlom aj miestnej národopisnej zbierky, v súčasnosti prebieha kúpa novej budovy, kde bude umiestnená nielen zbierka, ale bude to zároveň aj Dom Slovákov, podľa odhadu už v apríli tohto roku. Bývalý dom rodiny Majerčikovcov pozerá do Bajcsy-Zsilinszkého ulice a zakúpila ho maglódska samospráva v roku 2004, aby po celkovej prestavbe potomkovia mohli vidieť, ako žili Maglódčania na prelome 19. a 20. storočia. Vo Veľkej Tarči pôvodný sedliacky dom s gánkom rozšírili ešte o dve miestnosti a dnes je v ňom zriadená stála výstava. Miestna historická zbierka v Peterke je umiestnená v priestoroch knižnice, kde za sklenými dverami môžu návštevníci nazrieť do života starých Slovákov. V Šáre nenašli vhodný starší dom, preto si ho sami postavili, verný svojej dobe, z tradičných materiálov. Vedľa oblastného domu sa nachádza Dom šáranských rejtešov. V Tárnoku budova, v ktorej je umiestnená miestna zbierka, a zaraďuje sa medzi charakteristické domy postavené medzi dvoma vojnami v tvare L, bola v posledných dvoch rokoch úplne obnovená.

V publikácii nájdete základné informácie, ako sú emailové adresy, telefónne čísla a zároveň aj informácie o tom, kedy a za akých podmienok môžete oblastné domy navštíviť. Väčšinou až po ohlásení, takže vám odporúčame, aby ste si zadovážili bulletin Únie a potom budete mať kontakty na všetky slovenské zbierky v okolí hlavného mesta.

Ondrej Csaba Aszódi/ef

Foto: autor