Slovenská svadba v Kestúci

Uverejnené: nedeľa, 15. máj 2022, 05:54

Samospráva pilíšskej obce Kestúc 7. mája usporiadala mimoriadne vydarené podujatie oživujúce miestne slovenské tradície. I keď v podstate „len“ zahraná, ale zato vôbec nie falšovaná Kestúcka slovenská svadba sa zrodila v rámci súbehu koordinovaného Samosprávou Komárňansko-Ostrihomskej župy „TOP 5.3.1. Spolu za rozvoj spoločností v Dorogu a jeho okolí“.

Početní hostia svadby ozdobení rozmarínom, prevažne v kroji sa zhromaždili na nádvorí Oblastného domu Jozefa Petrika pri veselom vypýtaní, odobierke nevesty od rodičov za výdatnej asistencie kestúckeho Slovenského pávieho krúžku, ktorý spolu s chýrnou slovenskou kapelou Santovská nálada hudobne a všemožne sprevádzali celú poldňovú akciu. Slávnostná ceremónia pod taktovkou družbu pokračovala svadobným sprievodom do kostola, kde tiež ožili niekdajšie slovenské príležitostné piesne, no a potom viacerými uličkami na hlavné dejisko svadby. Pred Domom osvety novomanželia museli prekonať rôzne veselé skúšky, aby sa po tradičnom obede mohla spustiť bálová veselica trvajúca do neskorých večerných hodín.

(-hl)

Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria