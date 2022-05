Batôžkový ples s prezentáciou mapy

Uverejnené: piatok, 20. máj 2022, 06:33

Prezentáciou mapy Slovenská Budapešť sa začal 13. mája v divadelnej sále sídla Slovenskej samosprávy Budapešti (SSB) batôžkový ples. Najnovšiu publikáciu spoločnosti SlovakUm predstavili konateľ spoločnosti Imrich Fuhl a šéfredaktorka nášho týždenníka Eva Fábiánová.

Mapa Slovenská Budapešť bola vianočným darčekom čitateľom Ľudových novín, veď bola priložená do koncoročného čísla nášho týždenníka. Ako sa účastníci dozvedeli, mapa môže slúžiť aj ako príloha rovnomennej knihy Ladislava Petra, ale zároveň poslúži aj ako informačný materiál turistom či návštevníkom hlavného mesta. Slovenské pamiatky sa nachádzajú skoro vo všetkých obvodoch Budapešti, avšak koncentrovanejšie vo vnútorných častiach. Práve preto mapa nezobrazuje celé hlavné mesto, ale textovo priblíži aj ostatné časti. Mapu redigovala E. Fábiánová, zhotovil kartograf z Ostrihomu Levente Szemán, koordinoval Imrich Fuhl, fotografovala Andrea Kiss-Kohut. S vydarenými piktogramami ju doplnil a do tlače pripravil Martin Kraszlán. Avšak aj ostatné časti sa dostanú do webovej podoby mapy, ktorú pripraví naše vydavateľstvo v priebehu tohto roka.

Prípitkom predsedníčky SSB Edity Hortiovej sa potom začal batôžkový ples, ktorý usporiadal zbor prvý raz. Ako povedala predsedníčka, počas pandémie sa budapeštianski Slováci nemali možnosť stretávať, preto sa rozhodli usporiadať voľnejšiu akciu, na ktorej by mali možnosť sa porozprávať a byť spolu. Keďže ples bol batôžkový, na jeho začiatku konzumovali všetci účastníci skôr doma pripravené dobroty, rozprávali sa, ale ku koncu už venovali pozornosť aj kapele Csibaj Banda, ktorá prišla do Budapešti z Jače. V ich repertoári sa nachádzajú slovenské aj maďarské ľudové piesne a šlágre, takže keď sa rozprúdil tanec medzi stolmi, nebolo ho konca kraja. Organizátori sa postarali aj o tombolu, bez ktorej by ples nebol plesom. Slovenské samosprávy budapeštianskych obvodov venovali do tomboly malé pozornosti, ktoré potom vylosovali poslankyne SSB pomocou žiačky slovenskej školy Juliky Szakácsovej. A hoci ples sa uskutočnil poobede, jeho účastníci sa patrične unavili, dobre sa zabavili a rozchádzali sa v nádeji, že sa stretnú na podobnej akcii aj o rok.

(ef)

Foto: Levente Galda, autorka