Pomaturitné stretnutia trochu inak

Bývalí spolužiaci z vraj najkrajších stredoškolských rokov sa hádam na celom svete snažia o to, aby sa aspoň z času na čas, povedzme pri okrúhlych jubileách maturitných vraj skúšok dospelosti stretli pri bielom stole a spolu pospomínali na svoje mladé kolená.

Pred necelými desiatimi rokmi v kruhu niekdajších študentov slovenského gymnázia v Budapešti najmä vďaka hlavnému organizátorovi Zoltánovi Paksimu sa táto pekná tradícia začala meniť. Keďže na sólové pomaturitné stretnutia jednotlivých ročníkov spomedzi beztak nie príliš početných ex-tried prišlo pomerne málo záujemcov, kedysi vekovo trochu vzdialenejšie ročníky sa začali zbližovať a spolu organizovať, a to nielen jubilejne, ale každoročne. Natoľko, že dnes je už samozrejmosťou a očakávanou udalosťou májové stretnutie tried v pohostinsko-reštauračných priestoroch Pilátovcov v podpilíšskej obci Mlynky. Zo siedmich torzovitých ročníkov celkovo 43 bývalých žiakov Základnej školy, gymnázia a žiackeho domova s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti z druhej polovice sedemdesiatych a prvej polovice osemdesiatych rokov minulého storočia aj tentoraz, 21. mája sa napokon povykladala celkom pekná mozaika „szlovákošov“ či „kollégištov“. Internát, ktorý zohrával kľúčovú úlohu v našom živote, musíme spomenúť už aj preto, lebo ono trochu inak usporiadané stretnutie znamená aj to, že ex-gymnazisti sa dodnes riadne miešajú s ex-óvodáškami, teda s učiteľkami materských škôl, niekdajšími študentkami vychýrenej Strednej odbornej školy J. Bema, kedysi fungujúcej na druhom konci mládežníckeho parku s jazierkom, teda iba kúsok od vtedajšej budovy slovenskej školy v VIII. obvode hlavného mesta. Keďže aj naše „škôlkarky“ sa učili niektoré predmety v slovenčine, bolo logické umiestniť ich v internáte slovenskej školy, kde potom žili roky spolu, popoludňajšie silencium a voľný čas trávili zväčša tiež vo vzájomnej symbióze, nečudo, že aj roky „po“ v tomto májovom čase chcú spolu spomínať (ako inak) aj na prvé lásky rodiace sa za tými istými kachľami v triede či na chodbe. Niektoré szlovákoš love story prežili už dlhé desaťročia, prečo by teda nemohla pretrvať aj táto nová tradícia každoročných stretávOK...

