Ocenenie Pro Cultura Slovaca pre čemerský Spolok Furmička

Súčasťou osláv Dňa Slovákov v Maďarsku 2022 v Sarvaši bolo aj odovzdávanie medzinárodných dolnozemských vyznamenaní za záslužnú činnosť v oblasti kultúry na Dolnej zemi.

Na jeseň 2001 v Segedíne sa predstavitelia reprezentatívnych organizácií dolnozemských Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska zhodli na tom, že je potrebné oceniť prínos osobností vyvíjajúcich aktivitu v oblasti kultúry v tom najširšom zmysle slova, od ochotníckych a spolkových prejavov až po profesionálne formy kultúry. Rozhodli zároveň o tom, že cena bude spoločná, dolnozemská. To je po cene pre literárne počiny pomenovanej po Ondrejovi Štefankovi a Tešedíkovej cene za učiteľskú a výchovno-vzdelávaciu prácu v slovenskom zahraničnom svete už tretie spoločné vyznamenanie. Následne, na novembrovom zasadaní v Novom Sade bola zriadená cena Pro Cultura Slovaca, ktorá má vyjadriť úctu činnosti slovenských kultúrnych dejateľov na Dolnej zemi. Aj tohto roku chceli organizátori vzdať hold dlhoročnej a úctyhodnej práci vykonávanej na poli slovenskej kultúry ďalším významným osobnostiam a kolektívom.

V slávnostnej sieni Múzea Samuela Tešedíka v Sarvaši boli prítomní oficiálni hostia z Rumunska, Slovenska, Srbska a, samozrejme, z kruhu Slovákov v Maďarsku. Na úvod podujatia odzneli fanfáry v podaní sólistov Komlóšskeho mládežníckeho dychového orchestra. Vzápätí predstavil štatút udeľovania ocenenia Pro Cultura Slovaca prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, predseda spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku a podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí pre Dolnú zem Pavel Hlásznik. Významných hostí menovite privítala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, výkonná tajomníčka Svetového združenia Slovákov v zahraničí a predsedníčka poroty udeľujúcej vyznamenania Alžbeta Hollerová Račková.

Maglódske tance v podaní tanečníkov súboru Tešedík

Predsedníčka poroty prítomných informovala o rozhodnutí, ktoré grémium o udelení ocenení Pro Cultura Slovaca prijalo 28. apríla 2022 na svojom pracovnom zasadnutí v Nadlaku. „Majúc na zreteli nevyčísliteľný objem práce, ktorý naši kultúrni aktivisti obetujú na oltár slovenskosti, často aj na úkor svojej rodiny a vlastnej osoby, sa zakladatelia rozhodli morálne oceniť našich kolegov aj Pamätnými listami Pro Cultura Slovaca,“ dodal Pavel Hlásznik.V tom duchu Pamätný list Pro Cultura Slovaca v roku 2022 získal Vlatko Miksad z Chorvátska – za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu a Mariena Stankovićová-Kriváková zo Srbska – za prínos v oblasti hudobného umenia, za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej a modernej kultúry, za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí. Odôvodnenie ocenenia Vlatka Miksada prečítal Pavel Hlásznik. Vo svojej laudácii poukázal predovšetkým na kultúrnu mnohovrstevnosť oceneného. „Okrem mimoriadnej starostlivosti o udržiavanie a rozvoj slovenčiny svojich žiakov na všetkých miestach, kde pôsobil ako pedagóg, venoval sa estetickému pôsobeniu na svojich zverencov prostredníctvom nácviku divadelných hier, rozprávok, odovzdávanie lásky k slovenskej ľudovej piesni a hudbe,“ povedal P. Hlásznik. Vlatko Miksad vo svojom poďakovaní okrem iného hovoril o hrdosti, ktorú prežíval, keď jeho študenti natoľko dobre obstáli na jazykových prípravkách pred štúdiom na vysokých školách na Slovensku, že už po niekoľkých mesiacoch mohli postúpiť na vybrané odbory vysokých škôl. Vďaka tomu, čo ich naučil, nepotrebovali ročnú prípravku.

Odôvodnenie na udelenie Pamätného listu Pro cultura Slovaca Mariene Stankovićovej-Krivákovej predniesla predsedníčka Miestneho odboru Petrovec Matice slovenskej v Srbsku a predsedníčka Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej na Slovensku Katarína Melegová-Melichová. Vo svojom odôvodnení popri inom poukázala na záslužnú prácu hudobnej pedagogičky v oblasti výchovy mladých talentov, čomu sa venovala počas celej svojej profesijnej kariéry. S detskými speváckymi zbormi, ktoré vedie, získala množstvo strieborných a zlatých medailí na kultúrnych a súťažných prehliadkach Vojvodiny a Srbska. Vo svojej dirigentskej a publikačnej činnosti ocenená pokračuje aj na dôchodku. „Videla som, že existuje priestor, ktorý možno vyplniť hudobnou kultúrou,“ povedala Mariena Stankovićová-Kriváková. „Teraz, keď mám viac času, sa otvárajú nové možnosti. Pred dvomi rokmi sme založili skupinu populárnej hudby pre deti. Nebojím sa práce, mám na ňu silu. Som vďačná navrhovateľom aj porote za ocenenie môjho úsilia,“ vyslovila svoje poďakovanie ocenená.

Po odovzdaní Pamätných listov vystúpili na pomyselnom javisku opäť vynikajúci tanečníci folklórneho tanečného súboru Tešedík s úchvatným predvedením zemplínskych tancov. Talentovaní mladí ľudia vyčarili na tvárach obecenstva široké úsmevy, za čo sa im publikum odmenilo mohutným potleskom. Tanečná vložka bola zároveň dokonalým prepojením k odovzdaniu ocenenia Pro Cultura Slovaca.

Medzinárodná porota rozhodla udeliť Cenu Pro Cultura Slovaca v r. 2022 Folklórnemu spolku Furmička v Čemeri z Maďarska – za prínos v oblasti ľudovej kultúry a Ondrejovi Maglovskému zo Srbska – za prínos v oblasti hudobného umenia, v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí, v oblasti audiovizuálnej tvorby, za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej a modernej kultúry, za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí, za ich prezentáciu a propagáciu.

Odôvodnením udeliť ocenenie Folklórnemu spolku Furmička poverila porota spolupracovníčku redakcie Ľudových novín Eriku Trenkovú, ktorá aktívne sleduje dianie v spolku. V laudácii sa hovorilo o doterajších oceneniach súboru, o záslužnej činnosti v oblasti pestovania ľudových zvykov slovenských znovuzakladateľov obce Čemer, ako aj o zachovávaní a chránení parádnych autentických čemerských krojov, či o výchove mládeže k láske a úcte k slovenskému národnému dedičstvu v obci. V mene formácie sa za ocenenie poďakovala predsedníčka spolku Alžbeta Szabová. Podpredsedníčka organizácie Agneša Kelemenová, tiež patrične odetá v čemerskom ľudovom odeve, hovorila o tom, akú radosť prežívajú, keď dovedna vystupujú na javisku od trojročných drobcov po sedemdesiatnikov súboru. Podelila sa s obecenstvom s dobrými pocitmi, ktoré spoločne zažívajú v Slovenskom dome vo sviatky i všedné dni.

O zásluhách, ale najmä láske Ondreja Maglovského k hudbe hovorila znalkyňa umeleckej dráhy virtuóza Katarína Melegová-Melichová. Publikum sa z laudácie dozvedelo nielen ako a kedy dostal malý Ondro svoju prvú harmoniku, ktorá bola taká veľká, že ho mohla vari aj zabiť, ale aj príbeh jeho umeleckého rastu a profesionálnej zanietenosti hudobníka a rozhlasového redaktora. To nám prezradil ocenený, že i on kúpil dostatočne veľkú harmoniku pre svojho malého vnuka, aby mu mal kto a s čím kráčať v šľapajach. Maestro Maglovský namiesto dlhých rečí vyjadril svoje poďakovanie tak, že rozozvučal svoj ohromný nástroj. Hral na ňom nielen prstami, ale pridal celú svoju dušu. Ako to vedia len skutoční umelci. Dojaté obecenstvo sa s rozhodnutím poroty Pro Cultura Slovaca 2022 plne stotožnilo.

