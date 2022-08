Spoločenský a oblastný dom v Santove

Uverejnené: nedeľa, 07. august 2022, 05:50

Do konca tohto roka by mal byť otvorený oblastný dom v Santove, ktorý vybudujú v tzv. Maliho dome. Tvoria ho vlastne dve budovy na jednom dvore v centre pilíšskej dediny oproti kostolu. V starom dome plánujú vytvoriť oblastný dom, ktorý bude slúžiť aj ako sídlo miestnej slovenskej samosprávy.

Tento by mal byť hotový ešte do konca tohto roku, nakoľko naň získané podpory treba vyúčtovať. Ako nás informovala predsedníčka slovenskej samosprávy Margita Kollárová, majetok bude patriť napoly obecnej a napoly slovenskej samospráve s tým, že prevádzkovateľom oblastného domu bude obecná samospráva.

Už aj na kúpu dostali financie z Fondu Gábora Bethlena, ale na jar tohto roku navštívil podpilíšsku obec štátny tajomník zodpovedný za cirkevné a národnostné záležitosti Miklós Soltész a informoval o ďalšej podpore na obnovu domu.

Oblastný dom plánujú zariadiť starým nábytkom a v ňom by chceli vystaviť materiálne pozostalosti obyvateľov podpilíšskej dediny. Budova je zaujímavá tým, že má tzv. otvorenú verandu, kde dávnejšie sedávali obyvatelia domu a odtiaľ sledovali dianie na ulici.

V druhom, tzv. novom dome plánuje obecná samospráva vytvoriť priestory vhodné na vidiecky turizmus.

Prvým krokom v živote každého projektu je príprava podkladov potrebných na realizáciu, preto je pochopiteľné, ak samospráva vypracuje plány so všetkým na jednej stránke. Rôznymi konkurzmi na obnovu získali celkovo 2,38 milióna forintov z fondov na obnovu pamiatok ľudovej architektúry. Obec musela projekt podporiť aj vlastným príspevkom, ktorý činil skoro dvakrát toľko, ako získaná podpora. „Z tejto sumy sme financovali statickú skúšku, stavebnú dokumentáciu a hodnotový inventár, na základe ktorých sa zrodil plán na zužitkovanie,“ prezradila starostka obce Eva Csicsmanczaiová.

Na obnovu strechy a znovuvybudovanie zadnej fasády získali ďalších 6 miliónov, ktoré museli doplniť 1,5 miliónmi forintov. Predbežný plán na zužitkovanie rátal so 44-miliónovou sumou na obnovu komplexu Maliho domu. „V realizácii našich plánov nám pomáhajú aj miestni podnikatelia, ktorí často v rámci pomoci spoločnosti vykonávajú nejaké práce. Okrem nich na tých prácach, ku ktorým netreba mať zvlášť odborníka pracujú aj verejnoprospešní pracovníci našej samosprávy, hoci oni majú dosť práce aj v dedine.“

Koncom mája začali s obnovou zadnej fasády, ktorú vlastne musia znovuvybudovať, ale práce prebiehajú podľa plánov.

V tzv. novom dome bola pekáreň, o čom svedčí nielen pec, ktorá bola vybudovaná spolu s domom pred 90 rokmi – ale aj stavebné povolenie – s ktorou majú Santovčania, samozrejme, tiež svoje plány. „Je to dvojpodlažná pec na pečenie chleba,“ začala nadšene starostka a dodala: „má nenarušenú klenbu, už sme obnovili aj dvere, ale ´naostro´ sme ju ešte nevyskúšali. Naším cieľom je v nej piecť dobroty počas významnejších obecných podujatí.“ Zaujímavosťou je, že na stene pri peci našli aj obrovský kockovaný papier, na ktorom sú uvedené recepty niektorých koláčov, ktoré sa tu piekli vo veľkom množstve. Tu musím dodať, že v tejto peci sa piekol aj chlieb na stôl mojej starej mamy. Ako mi rozprávala moja mama, stará mama vždy doma namiesila cesto a zobrala ho do pekárne, kde upiekli chlieb. Takto to robila väčšina santovských domácností ešte v polovici minulého storočia. Potom pekáreň zatvorili, ale predajňa pekárskych výrobkov ešte dlho fungovala v prevádzke pod Maliho domom, ale predávali už výrobky verešvárskej pekárne.

Samozrejme, ako každý dom v Santove, aj tento má pivnicu, ktorú tiež plánujú obnoviť a neskoršie využiť na spoločenské ciele.

Je to obrovský projekt, ktorého výsledok je už na dosah ruky, a veríme, že bude slúžiť tak Santovčanom, ako aj návštevníkom podpilíšskej obce.

Eva Fábiánová

Foto: Eva Csicsmanczaiová