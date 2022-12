Cena Za čabianskych Slovákov Csabovi Alföldimu

Uverejnené: piatok, 09. december 2022, 05:25

Po slovenskej bohoslužbe 27. novembra sa v Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu v Békešskej Čabe odovzdávala cena Za čabianskych Slovákov. Jedno z najprestížnejších ocenení Slovákov Békešskej Čaby a župy udelila tento rok slovenská samospráva mesta evanjelickému kantorovi Csabovi Alföldimu. Slávnosť sa mala konať v Deň národností, ktorý bol zrušený pre energetickú krízu, ale samospráva chcela vyznamenanie udeliť tento rok, a preto sa konala na spomenutom mieste v rodinnom kruhu.

Predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely vo svojom prejave vyzdvihol: „Naša samospráva udelila toto ocenenie kantorovi, nášmu bratovi, ktorý síce nemá slovenský pôvod, ale patrí k Čabänom, ktorí nielen uznávajú našu komunitu, ale cíti, že patrí k nám.“

Cs. Alföldi od začiatku vedie svoju kantorskú službu v dvoch jazykoch, samostatne, presne a zodpovedne. S osobitnou úctou hrá každý spev z Tranoscia, ktorý sám vyberá na každú slovenskú bohoslužbu. Doteraz bol v úzadí, v tichosti pracoval na tom, aby nevymrela naša najcennejšia tradícia. Jemu môžeme ďakovať za to, že v čabianskych kostoloch znejú spevy z Tranoscia. Narodil sa na druhom konci krajiny, neďaleko Päťkostolia, v maďarskej rodine, napriek tomu cíti v sebe čabianskosť a zaraďuje sa medzi členov tunajšej slovenskej komunity. A čo je najcennejšie, že nosí v sebe starodávne čabianske tradície. Aktívne sa podieľa na organizácii slovenského tábora Tranoscius, kde pôsobí aj ako tréner. V roku 2021 sa podieľal ako expert na tvorbe publikácie Nový pridávek Tranosciusa, ktorú vydala Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Csaba 300. Tiež v roku 2021 daroval harmónium do zrekonštruovanej Áchimovej siene, kde sa konajú aj jeho ukážky. S jeho menom je spojený vznik krúžku Tranoscius v Békešskej Čabe, kde pracuje na odovzdávaní piesní evanjelického spevníka. Ako učiteľ sa snaží žiakom priblížiť okrem maďarskej aj čabiansku slovenskú liturgiu, na ktorú kladie zvlášť veľký dôraz. Vďaka nemu sa sústreďuje okolo Tranoscia väčší záujem. Na spevníku pracuje už 18 rokov.

Hoci nikdy neštudoval slovenčinu, počas rokov strávených v Čabe si ako samouk osvojil náš jazyk na základe starej slovakizovanej češtiny, vďaka čomu rozumie spisovnej aj čabianskej podobe slovenčiny.

O. Kiszely ešte dodal, že samospráva udelením plakety ho chce podporiť v jeho činnosti, chce zviditeľniť a ukázať širšej verejnosti hodnoty, ktoré v sebe nosí. „Chceme tiež vyjadriť, že naše mesto je pohostinné a priateľské. A my si ctíme tých, ktorí veria čabianskym Slovákom, hlásia sa k nám a sprevádzajú nás na tejto ceste. Je to vyjadrenie toho, že k nám patria, sú súčasťou našej komunity. Preto sme hrdí na to, že ste si vybrali práve nás a máme vás za to radi.“

O. Kiszely mu potom s poslankyňou slovenskej samosprávy Natáliou Lopušnou odovzdal medailu.

Ocenený Cs. Alföldi vyjadril svoje dojatie slovami vďaky. „Je pre mňa veľkým potešením byť súčasťou tejto úžasnej komunity. Ukázali ste mi, že tradície môžeme nielen zachovať, ale aj vytvoriť pridanú hodnotu. A je pre mňa veľkým potešením, že môžem prispieť k tejto práci.“

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker