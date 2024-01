Citarový súbor Strapce uzatvoril rok 2023

Uverejnené: sobota, 13. január 2024, 05:13

Dovoľte mi, aby som ako vedúci predstavil náš súbor a jeho činnosť v roku 2023. Sme malá skupina milovníkov ľudovej hudby v Békešskej Čabe. V roku 2017 sme založili súbor s názvom Strapce. Naša citarová hudba nesie do ďaleka slovenské a maďarské ľudové piesne.

Kladieme veľký dôraz na výučbu ľudovej hudby už od predškolského veku a často sme pozývaní do rôznych vzdelávacích inštitúcií. Deti sa môžu zoznámiť s ľudovými hudobnými nástrojmi, melódiami a piesňami prostredníctvom programov v materských školách a iných školských zariadeniach, ako aj v Dome slovenskej kultúry. Spoločne sa zúčastňujeme na miestnych, župných, domácich i zahraničných podujatiach.

Skúšky sme rozbehli v januári, a stretávali sme sa v Dome slovenskej kultúry každý piatok. Keďže každý začiatok je ťažký, aj vlaňajší rok sa ťažko rozbiehal, kým sa nezačala sezóna. Prvé vystúpenie sme mali v apríli na Čajovom popoludní v Telekgerendáši. Veľmi sme sa tešili, že už môžeme vystupovať. Ako každý rok sme prijali pozvánku do Klubu Slovákov vo Viniciach (Jamina), ale aj do Klubu tlačiarov na dôchodku. Prvýkrát sme hrali na Občianskom kultúrnom stretnutí v Békešskej Čabe. Jeden z najlepších programov bolo naše vystúpenie v XIII. obvode Budapešti. Mnohokrát sme sa zúčastnili Historickej pamätnej cesty Harruckerna. Bolo nám cťou, že nás v auguste pozvali na najväčší Festival slovenského folklóru v Čechách, na Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštěm. Na kvalifikačnej prehliadke Slovenský škovránok a KÓTA sme získali striebornú kvalifikáciu. Potom nasledovali dva fantastické programy. Po našich vystúpeniach v Poľnom Berinčoku a Körösladányi publikum vstalo a dlho tlieskalo. Bolo to povznášajúci pocit. Koncom roka 2023 sme hrali pre Združenie nevidiacich a slabozrakých Békešskej župy a rok sme uzatvorili 15. decembra v Dome slovenskej kultúry v tzv. vianočných tričkách a s dobrou náladou. Pozreli sme si krátke video, a fotky z našich vystúpení a dlho sme sa zhovárali pri spoločnej večeri v Slovenskej reštaurácii. Podľa mňa sa opäť potvrdilo, že samostatne sme len bobuľky hrozna, ale spolu sme Citarový súbor Strapce.

Marcell Gergő

Foto: autor