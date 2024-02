Pilíšska Slovač tentoraz plesala v Ostrihome

Uverejnené: piatok, 09. február 2024, 05:55

Ostrihomská slovenská národnostná samospráva 3. februára usporiadala v priestoroch Gymnázia Kataríny Dobóovej Regionálny fašiangový bál Pilíšskych Slovákov. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Adam Hernádi.

Po regionálnej hymne V tých Pilíšskych dúbravách sa vyše 350 hosťom prvá prihovorila predsedníčka Ostrihomskej slovenskej národnostnej samosprávy Marta Papučeková. „Veľmi sme sa tešili na tento deň. Bolo pre nás vlani naozaj veľkým prekvapením, že naše mesto má česť zorganizovať ples pilíšskych Slovákov. Od prvej chvíle sme chceli nájsť také miesto v Ostrihome, kde môžeme spolu oslavovať v jednom priestore. Našli sme si ho tu, v gymnáziu. Pripravili sme pre vás aj darček, kľúčenku, ktorú sme vám odovzdali pri vchode. Na jednej strane je viditeľný huťanský kostol a na druhej patrón cestovateľov, svätý Krištof, aby nad vami na každej ceste bdela jeho ochranná ruka,“ vítala hostí po slovensky. Pozdravné slová do maďarčiny pretlmočil podpredseda slovenskej samosprávy Ákos Glück.

Viceprimátor Ostrihomu Peter Alberti vo svojom príhovore vyzdvihol, že pilíšsku hymnu môže za svoju pokladať každý, kto žije v tomto regióne, bohatom na prírodné krásy, kultúrne hodnoty a staviteľské skvosty. „V tejto oblasti je najväčší počet slovenských národnostných komunít v Maďarsku. Viac storočí tu spolu žijeme. Za ten čas sa členovia slovenských komunít stali súčasťou maďarskej spoločnosti, ale úspešne si zachovali svoju národnostnú identitu. Je medzi nami veľmi silný vzťah, ale oveľa silnejšie je puto medzi dedinkami. Slovenské samosprávy a občianske združenia robia všetko preto, aby pilíšske obce boli neustále v kontakte a nezanikli ich tradície,“ povedal P. Alberti. Zároveň vyjadril radosť z toho, že prvé mesto v Maďarsku, Ostrihom, môže byť miestom tohtoročného plesu.

Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková vo svojom príhovore poznamenala, že v jej kalendári je Ples pilíšskych Slovákov prvé väčšie podujatie v tomto roku. „Ani sme si nevšimli a prešiel jeden celý volebný cyklus. Bol výrazne poznačený pandémiou koronavírusu, ktorá nás naučila aspoň jedno: treba sa tešiť z každej spoločnej príležitosti, možnosti stretnúť sa. [...] Som rada, že v 30. roku systému národnostných samospráv sme v takej lokalite, kde slovenská samospráva má mladých členov. V uplynulom období získali veľa skúseností, stali sa organickou súčasťou života Hute a úspešne realizovali na konci obdobia pandémie jedno veľké celoštátne podujatie, Stretnutie ekumenických cirkevných zborov,“ pripomenula A. Hollerová Račková.

Po pozdravných slovách hlavného sponzora, ktoré sprostredkovala Marta T. Horváthová, sa prihovorila aj predsedníčka Združenia pílíšsskych Slovákov Marta Demjénová. „Je dobré vidieť, že sme sa zišli v takom hojnom počte. Radostný je pocit, že už vyrástla jedna mladá generácia, ktorá pokračuje v našich tradíciách, a je taká šikovná, že vie usporiadať takéto krásne podujatie,” konštatovala. Predsedníčka následne pozvala prítomných na dve akcie. Prvé ani nie je podujatie, ide skôr o stretnutia s názvom Nostalgický klub, ktoré sa konajú v mlynskom Stredisku pilíšskych Slovákov, a sú pre milovníkov slovenských piesní a muziky. Druhé podujatie Združenia bude Výstup na Pilíš a Memoriál Juraja Migaša 18. mája.

V prvom kultúrnom bloku vystúpil huťanský Ženský spevokol, ktorý je hádam najmladšou formáciou medzi Slovákmi v Maďarsku. Založili ho vlani, a jeho speváčky svoje prvé vystúpenie venovali huťanskému Páviemu krúžku, ktorého členovia sedeli v hľadisku a pyšne sa pozerali na svoje nasledovníčky. V druhom bloku vystúpil Santovský slovenský národnostný folklórny spolok Stužka – Pántlika. Javisko obsadili tanečníci pod vedením Ireny Kotróczovej a Ildiky Kollárovej a tiež členovia Pávieho krúžku zo Santova pod vedením Terézie Kovácsovej. Sprevádzala ich dychová kapela Santovská nálada Jozefa Széplakiho.

Tohtoročnou novinkou bol večerný kvíz o Huti. Každá dedina okrem domácich, dovedna 10 obcí, dostala na papieri otázky a cez prestávku pod vedením predsedov slovenských samospráv mala za úlohu vyplniť test, ktorý zostavila bývalá učiteľka v Huti Ida Kuncziusová. Všetky podpilíšske slovenské samosprávy jej miestnohistorickú knihu dostali do daru. Kvízové otázky sa týkali huťanských zemepisných hodnôt, histórie Pavlínov, ale nechýbali ani o Pávom krúžku, či o škole. Na zodpovedanie 27 otázok vyhradili organizátori polhodinu. Prvenstvo si odniesol Kestúc. Na poslednom mieste sa umiestnila skupina zo Senváclavu. Ani ona však neobišla naprázdno. Ostrihomská slovenská národnostná samospráva jej členov pozvala na Deň dediny s vierou, že si tak doplnia svoje vedomosti o Huti.

Pred losovaním tomboly z čarovného klobúka vytiahli aj miesto konania budúcoročného fašiangového bálu. Bude ním Pilíšska Čaba.

„Veľa sme pracovali, aby sa tento bál podaril čo najlepšie. Neustále sme hľadali sponzorov, napokon sa nám podarilo vyzbierať až 250 darčekov do tomboly. Medzi nimi najhodnotnejšie boli rôzne poukážky a bicykel. Veľmi som vďačná, že z Hute sme mali veľký tím mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas venovali tomu, aby nám pomohli v organizovaní. Ďakujem osudu, že pred piatimi rokmi moja cesta viedla do Hute, lebo som tu spoznala veľmi vzácne osoby. Zvlášť ďakujem Rozálii Fridvalszkej Farkasovej a jej manželovi Ladislavovi, Kristíne Szücsiovej, Rite a Kristiánovi Ujpestiovcom za nezištnú pomoc,“ zhodnotila M. Papučeková s tým, že tanečný parket 23. ročníka Regionálneho fašiangového bálu Pilíšskych Slovákov nebol ani na chvíľu prázdny. Hostia sa zabávali na slovenské-maďarské ľudové melódie v podaní Santovskej nálady do skorého rána.

(ar)

Foto: I. Fuhl

Fotogaléria