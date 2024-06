Rok osobností Slovákov v Maďarsku: Matej Šipický (1948)

Uverejnené: piatok, 21. jún 2024, 05:26

Matej Šipický sa narodil 31. októbra 1948 v Békešskej Čabe. Je ženatý, má dve deti. Genetik a krajanský aktivista, do roku 2021 vedúci Katedry genetiky a aplikovanej mikrobiológie na Debrecínskej univerzite a bývalý predseda Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, je členom viacerých domácich a medzinárodných odborných organizácií a mimoriadnym expertom FAO pre geneticky manipulované organizmy.

Matej Šipický získal diplom biológa a doktorát na Univerzite Attilu Józsefa v Segedíne. Od roku 1982 je kandidátom vied a od roku 1993 doktorom vied. Okrem slovenčiny a maďarčiny hovorí po anglicky, po nemecky a po španielsky. V rokoch 1973-1984 pracoval na Katedre mikrobiológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Attilu Józsefa v Segedíne ako asistent, odborný asistent a docent.

V roku 1984 bol zakladateľom Katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Debrecínskej univerzity, ktorú dodnes vedie. V období od roku 1993 až 2000 zastával funkciu riaditeľa Ústavu lekárskej biológie na Lekárskej fakulte Debrecínskej univerzity. V rokoch 2004-2005 bol dekanom Prírodovedeckej fakulty, 2005-2007 prorektorom univerzity.

Bol hosťujúcim profesorom a prednášateľom na rôznych univerzitách (Japonsko, Slovensko), medzinárodných letných kurzoch (Vietnam, Dánsko, Malta) a pracoval na viacerých zahraničných výskumných pracoviskách (Veľká Británia, Francúzsko, Dánsko, Švajčiarsko, Nemecko, Česko-Slovensko). V rokoch 1999-2001 bol členom viacerých hodnotiacich komisií v Piatom rámcovom programe Európskej únie. Je členom domácich i medzinárodných odborných organizácií a mimoriadnym expertom FAO pre geneticky manipulované organizmy.

Z jednej vzorky odpadnutých listov z Angkoru v Kambodži vypestoval nový druh kvasiniek, ktorý inhibuje rast niektorých plesní spôsobujúcich hnilobu. Z podrobnejšej genetickej a molekulárnobiologickej analýzy vysvitlo, že tento druh sa nedá zaradiť do žiadneho známeho rodu mikroorganizmov, takže predstavuje nielen nový druh, ale aj nový rod. Autor pomenoval novú kvasinku jaminaea angkoriensis a jej vedecký popis publikoval v americkom časopise International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Prvá časť latinského názvu – jaminaea – je odvodená z názvu Jamina, mestskej časti Békešskej Čaby a vyjadruje autorovu úctu k svojmu rodnému mestu. Takisto ako aj štúdia o mikrokroorganizmoch, kt. hrajú úlohu pri dozrievaní čabianskej bryndze, taktiež publikovaná v renomovaných odborných časopisoch.

Matej Šipický v rokoch 1986 – 1990 zastával funkciu predsedu Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. V tomto období vedenie Zväzu iniciovalo viacero reforiem, napr. obnovenie miestnych organizácií a zakladanie siete slovenských inštitúcií. V Békešskej Čabe v roku 1990 vznikol z iniciatívy Anny Ištvánovej a Mateja Šipického Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, ktorý bol prvou národnostnou vedeckou inštitúciou v Maďarsku. Bol taktiež spoluzakladateľom Čabianskej organizácie Slovákov.

Od roku 2001 až do roku 2022 bol predsedom Vedeckej rady VÚSM, je členom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied a istý čas bol aj členom Maďarsko-slovenskej medzivládnej komisie pre menšiny. V tomto cykle (od roku 2019) je poslancom Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Je predsedom kuratória Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

V roku 2023 dostal čestný diplom Za čabianskych Slovákov.

Rok 2024 vyhlásili Zväz Slovákov v Maďarsku a Ľudové noviny za „Rok osobností Slovákov v Maďarsku“, ktorý by mal prispieť k rozšíreniu všeobecných vedomostí o našich jedinečných Slovákoch za uplynulých sto rokov, a zároveň by mal slúžiť ako zdroj inšpirácie k posilneniu pocitu hrdosti na nedávnu minulosť našej národnosti.

