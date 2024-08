100-ročný Gerendáš

Uverejnené: nedeľa, 11. august 2024, 05:55

Gerendáš dva dni slávil sté výročie vzniku samostatnej dediny. Oslavu spojili s XIII. Lipovým festivalom. Vyhlásenie osady za obec pred sto rokmi sa konkrétne konalo 15. februára, ale vedenie dediny začiatkom roka rozhodlo o tom, že oslavu urobia spolu s tohtoročným Lipovým festivalom 19. a 20. júla.

Na návštevníkov čakala súťaž vo varení, tanečná show, koncerty a mnoho iných programov. Na vyhlásení výsledkov súťaže vo varení sa zúčastnil, ale dokonca aj ceny odovzdával parlamentný poslanec za región Tamás Herczeg. Poslanec sa podelil o svoje dojmy a zagratuloval víťazom aj prostredníctvom svojho profilu na sociálnych sieťach. Prvé miesto získala skupina spoločnosti Holstein Farm, druhé si „uvarili“ dôchodcovia Gerendášskeho spolku seniorov a tretie dostalo družstvo Tienistých stromov z Hegy-Tő. Podobne informoval o podujatí aj námestník ministra pre verejnú správu a regionálny rozvoj a parlamentný štátny tajomník Csaba Latorcai, ktorý sa podelil aj o udalosti na odhalení pamätnej tabule.

Oslava stého výročia sa, samozrejme týkala aj miestnych Slovákov, preto sme sa povypytovali predsedníčky slovenskej samosprávy na ich podiel na dni obce, ako festival jednoducho Katarína Priškinová pomenovala. „Teraz sme my nesúťažili vo varení, lebo sme jednoducho nemali na to čas. Nielen naša dedina je stará, aj my sme skoro všetci vyše 70-roční. Takže nie je jednoduché niečo zorganizovať. Tento rok u nás neboli ani naši priatelia zo Sládkovičova a z Malej Mače, kde sme boli počas prvého augustového víkendu my na Dedinskom dni a chystáme sa tam ísť 7. septembra na medzinárodnú súťaž vo varení. Budeme pripravovať naše bryndzové halušky aj pirohy, aké robievame v Gerendáši. Ako sa robia a ako chutia naše jedlá sme naučili už aj gerendášske deti počas augustového dvojtýždňového detského tábora. Tento mesiac ešte oslávime ďalšiu časť rekonštrukcie spoločenského domu, hoci na vyriešenie kúrenia zatiaľ nemáme peniaze. Stále máme čo robiť. Žijeme!“

(-tre)

Foto: FB Csaba Latorcai