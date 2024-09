Netradičné putovanie do minulosti

Uverejnené: nedeľa, 08. september 2024, 05:30

Nad knihou Heleny Rusnákovej: Láska z hradiska

Slovenský knižný trh obohatila neveľká knižná publikácia „Láska z hradiska“ od Heleny Rusnákovej. Pedagogička a novinárka PaedDr. Helena Rusnáková z Nových Zámkov je známa aj čitateľom Ľudových novín z viacerých príspevkov. Dlhodobo sa venuje niektorým momentom a postavám slovenskej histórie. Osobitne je to národný dejateľ Jozef Karol Viktorin. Je pravidelnou účastníčkou spomienkových púti do Vyšehradu Postavu J. K. Viktorina zvečnila aj v dvoch častiach knižnej monografie: prvú „Búrlivý život J. K. Viktorina“, vydal MO Matice slovenskej Nové Zámky v roku 2011 a druhú „Od Zavaru po Visegrád“, vydalo OZ Za tromi mostami Nové Zámky v r. 2015 (vyšlo aj v maďarčine). Boli prijaté pozitívne.

Tvorivosť H. Rusnákovej nezostala pri strohom a dôslednom popise dokumentov a životopisných dát z minulosti. V roku 2022 sa pustila na beletristické chodníčky a vydáva vlastným nákladom dielko „Všetko je inak“ situované do každodennej slovenskej súčasnosti. Najnovšia kniha „Láska z hradiska“ je pokračovaním jej literárneho pohľadu na dnešok, avšak s fantazijným „preklikom“ do veľkomoravského 9. storočia, pritom na cestu do minulosti nepotrebuje stroj času. Stačí skutočné poznanie „našej“ minulosti a trvalosti z nej vyplývajúcich hodnôt. Obstoja hrdinovia príbehu v konfrontácii s viac ako tisícročnou minulosťou, ale najmä obstoja dnes a teraz? Stačí sa začítať...

Knihu vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej tento rok a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, obálku a grafickú úpravu navrhol Ing. Roman Krause.

Jozef Schwarz