Kristus je svetlom ľudí

Uverejnené: nedeľa, 09. január 2022, 06:30

Slovenskí veriaci zo XVII. obvodu Budapešti, viacerých ďalších častí hlavného mesta, Dabašu-Šáre a Santova sa 2. januára na pozvanie Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti na čele s predsedníčkou Monikou Szelényiovou za slnečného, priam jarného počasia zišli na tradičnej slovenskej svätej omši v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha. Svätú omšu slúžil farár farského Kostola sv. Terézie z Lisieux v XVII. obvode Budapešti Béla Balik, miništrovala Beáta Erdeiová a čítala Ildika Klauszová Fúziková.

Dôstojný pán na úvod prečítal Božie slovo podľa Jána 1, 1-18 o Slove, ktoré bolo na počiatku u Boha a o tom, že všetko povstalo skrze neho, o čom vydal svedectvo Ján. Na citát nadviazal kázňou o tom, že Evanjelium veľmi výstižne pomenovalo veľkú udalosť, ktorá spojila nebo so zemou a človeka s Bohom. „Cez toto Slovo sa nám Boh stal neuveriteľne prístupným a blízkym. To Slovo je svetlo, ktoré prišlo, aby z ľudských sŕdc vyhnalo temnotu a chlad. Aj najväčšia temnota kapituluje a uteká čo i len pred najmenším lúčom svetla. Tam, kde sa zapáli aj jediná svieca, tma ustupuje. Práve toto je posolstvo Vianoc: Kristus je svetlo pre tento svet. On je svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti. Žiadna noc ani žiadna temnota nemôže zničiť, zhasiť toto svetlo.

Nikto ho nemôže odstrániť ani zatieniť jeho žiaru. On je pravé svetlo sveta, ktoré osvecuje každého človeka. Samozrejme, tu nejde o nejaké umelé svetlo, ktoré poznáme z nášho každodenného života.

Kristovo svetlo nepotrebuje cudziu energiu na to, aby svietilo. Je to svetlo života, svetlo, ktoré ľudí spája a združuje, ohrieva i formuje. Jeho sila sa nikdy nevyčerpá. On je cieľom nášho života. V ňom nájdeme večnú radosť a naplnenie, ktoré nám tento svet nemôže dať. Toto je zmyslom nášho ľudského bytia. Byť naplnený Bohom a vďaka tomu sa naplno stať človekom. Cez toto dieťa nám Boh hovorí, a to nielen slovami, ale aj skutkami, že nás má rád, že nás miluje. Drahí bratia a sestry, sme Bohom milovaní. A to je pre naše ľudské bytie rozhodujúce. Cez toto dieťa, cez svoje Slovo chce Boh meniť náš život, chce naplniť našu samotu svojou prítomnosťou. Boh skutočne prišiel a v Ježišovi môžeme vidieť jeho tvár, dotknúť sa ho, lebo sa stal jedným z nás. Boží syn už naveky chce zostať tým, čím sa stal, jedným z nás. Patrí k nám a my patríme k nemu,“ zakončil svoju kázeň na prvej tohtoročnej slovenskej sv. omši v Budapešti dôstojný pán Béla Balik.

vzs

Foto: M. Szelényiová