Duch Svätý prebýva v srdciach veriacich

Uverejnené: nedeľa, 12. jún 2022, 06:19

V prvú júnovú nedeľu Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti na čele s predsedníčkou Monikou Szelényiovou pozvala slovenských veriacich z hlavného mesta spoločne osláviť v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha Nedeľu Zoslania Ducha Svätého. Svätú omšu už tradične slúžil farár farského Kostola sv. Terézie z Lisieux v XVII. obvode Budapešti Béla Balik, liturgické texty čítali Ildika Klauszová Fúziková a miništrantka Beáta Erdeiová, na organe hral kantor Štefan Nagyz Kolárova, ktorý už pred vchodom rozdal veriacim texty a noty skladieb, ktoré vybral na slávnostnú sv. omšu.

Dôstojný pán si za úvod zvolil čítanie z Evanjelia podľa Jána o tom, ako prišiel Ježiš medzi učeníkov, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Jn 20, 1 9.23

Kázeň začal príkladom, že istý muž plánoval vytapetovať svoj byt a keďže sused len nedávno tapetoval svoj podobne veľký byt, spýtal sa ho, koľko roliek tapiet kúpil. Ten mu ochotne povedal, že jedenásť. Po dokončení prác však zistil, že mu zostala kopa materiálu. S výčitkou v hlase susedovi povedal, že mu 4 rolky zostali. Sused sa zasmial a odpovedal: „No presne, veď aj mne.“ Vyplýva z toho ponaučenie, že ak niekto robí niečo nezmyselné, zvykneme jeho konanie označiť za bezduché a krútime hlavy nad tým, prečo viac nezapája dar rozumu. Podstatné je, aby bolo naše konanie naplnené duchom, aby pramenilo z viery. „Dobre to opisuje Ignác Loyolský, ktorý píše: Bez Ducha Svätého je Boh vzdialený a Kristus zostáva minulosťou, evanjelium je mŕtvym slovom, Cirkev len obyčajnou organizáciou, autorita nechcenou nadvládou, misia iba propagandou, liturgia ako zaklínadlo a kresťanské konanie len otrockou morálkou. Ale v Ňom sa kozmos dvíha a zvíja v pôrodných bolestiach Kráľovstva, vzkriesený Kristus je prítomný, evanjelium je silou života, Cirkev je trojičným spoločenstvom, autorita oslobodzujúcou službou, misia sú Turíce... Takto je Duch Svätý prítomný v Cirkvi..., vo sviatostiach, ktoré všetkým sprostredkujú potrebné milosti... On je tešiteľ poslaný Otcom v Kristovom mene, aby kresťanov učil a pripomínal im všetko, čo Ježiš povedal. On je dušou cirkvi,“ povedal v kázni vdp. B. Balik.





Na radosť veriacich Štefan Nagy na záver už tradične zahral organovú skladbu – tentoraz Symfóniu č. 6 Ch.-M. Widora, opus 42, č. 2, VI. final.

Po slávnostnej svätej omši sa veriaci zišli na agapé na fare kostola a dohodli sa na nasledujúcom stretnutí – na slovenskej sv. omši, ktorá sa uskutoční 3. júla.

(vzs)

Foto: Monika Szelényiová