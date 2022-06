Turíčna omša a speváci v Kerestúre

Uverejnené: nedeľa, 12. jún 2022, 06:21

Tradičnou slovenskou svätou omšou 6. júna slávili Turíce v XVII. obvode Budapešti. Miestna slovenská samospráva aj v tomto roku požiadala dôstojného pána Bélu Balika, aby v Kostole Povýšenia svätého Kríža slúžil svätú omšu v jazyku našich predkov.

Po svätej omši pozdravila účastníkov predsedníčka hostiteľskej samosprávy Rozália Papová Polereczká, ktorá vyjadrila vďaku za to, že pozvané zbory môžu vystúpiť priamo v kostole, kde je lepšia akustika a krajšie znejú piesne. Po slovensky privítal prítomných Bertalan Bertók, menovite uviedol podpredsedníčku Spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina Zuzanu Szabovú, predsedníčku Slovenskej samosprávy Budapešti Editu Hortiovú, ako aj ďalších členov SSB, predstaviteľov slovenských samospráv budapeštianskych obvodov a okolitých miest a obcí.

Kultúrny program bol tentoraz naozaj pestrý. Vystúpili v ňom speváci Spolku Lipóta Bálóa z Čemeru a Cinkoty, skupiny Rozmarín z Dabašu-Šáre, novovzniknutý spevácky zbor z Ečeru, speváci z Išasegu, zbor Ženský hlas z Čuváru, ako aj miestni speváci. Novinkou bolo, že účastníkov nepredstavil konferencier, ale pár slov o vystupujúcich povedali vedúci jednotlivých súborov. Takto sme sa napríklad dozvedeli, že Čemerčania dbali o to, aby v ich kroji bolo niečo červené alebo fialové, čo sú farby Turíc, Šáranky rady spievajú aj mimo javiska, Ečerčania pripravili kyticu piesní z povodia rieky Tápió, kde síce dnes už nežijú Slováci, ale zachovali sa tamojšie dvojjazyčné piesne, a prišli aj zástupcovia z východoslovenských Bidoviec. Hoci spevácka skupina z Čuváru sa volá Ženský hlas, jej členom je aj jeden muž, ktorý rád so ženami spieva a chodí na vystúpenia. So ženským speváckym zborom v Kerestúre vystúpila aj jedna z jeho zakladateliek Mária Epressová, ktorá, hoci opierajúc sa o paličku, prišla na podujatie a zaspievala tradičné turíčne slovenské kerestúrske piesne.

Účastníkov pri východe z kostola čakal svadobný koláč, ktorým ich ponúkali hostitelia pred druhou časťou programu v Katolíckej základnej škole a gymnáziu apoštola Pavla. Tu spomínali na dlhoročného farára v Kerestúre Györgya Snella. Jeho životnú dráhu predstavila členka ženského speváckeho zboru Katarína Csókásová, ktorú každý pozná ako Kató néni. Ako povedala, vdp. Snell slúžil v XVII. obvode 33 rokov, z toho 30 bola pri ňom, takže s istotou môže povedať, že mal túto mestskú časť veľmi rád a aj po odchode do Baziliky sv. Štefana mu bolo clivo za Slovákmi z tejto mestskej časti.

Po kultúrnom programe nasledovala večera, počas ktorej opäť znel spev, ale už pri prestretom stole.

(ef)

Foto: autorka