Konfirmácia v Lutherovom dvore

Uverejnené: nedeľa, 26. jún 2022, 05:29

Deti pokrstené ako nemluvňatá bez akéhokoľvek vyjadrenia sa k svojmu krstu majú vo veku od 14 rokov možnosť verejne sa priznať k svojej sviatosti a osobne vyznať svoju vieru pri slávnosti konfirmácie.

„S prípravou sme začali vlastne už v materskej škole, lebo Samuel Martin Patay chodil na biblické hodiny, ktoré ja nazývam ekumenická biblická hodina. Odvtedy sa zúčastňuje na hodinách aj vo svojej škole, jeho poznatky sa rozšírili a teraz nám o tom podá svedectvo,“ povedala na úvod Hilda Gulácsiová Fabuľová o slávnostnom prijatí pokrsteného medzi dospelých členov evanjelického cirkevného zboru, ktoré sa uskutočnilo 19. júna za účasti blízkej rodiny a členov zboru.

Poznamenala, že meno Samuel je hebrejského pôvodu z mena Šmúél a v preklade znamená Meno Božie či Bohom vyslyšaný. Samko nemal ľahkú úlohu, veď musel odpovedať na všetky otázky, na ktoré – ak je viacej konfirmandov – odpovedajú spolu, resp. každý dostane iba 1-2 otázky. Hoci konfirmácia prebiehala po maďarsky, lebo konfirmand nehovorí dobre po slovensky, z úcty k svojim predkom sa naučil Modlitbu Pánovu v slovenčine. Konfirmácia pozostáva z vyznania viery, sľubu vernosti cirkvi a skladania rúk. V určitom zmysle slova je prípravou k prijatiu Večere Pánovej. Ale nie je to jej jediný zmysel. Konfirmácia nie je „vstupnou bránou“ do cirkvi. Každý konfirmand je už právoplatným členom cirkvi, a to cez krst. Konfirmácia nie je doplnením krstu, ale uvedomením si krstu na základe osobného vyznania viery a potvrdením krstnej zmluvy.

Najnovší člen zboru konfirmáciou prebral zodpovednosť za svoju vieru. Uvedomuje si, že na to, aby neochladla, potrebuje spoločenstvo. K nemu bude pozvaný na stretnutiach mládeže, na službách Božích v kaplnke. Bude sa snažiť žiť tak, aby bol celý jeho život pre iných pozvaním ku Kristovi. H. Gulácsiová Fabuľová ho vyzvala aktívne sa zúčastňovať na cirkevnom živote. Samko prvýkrát pristúpil k Stolu Hospodina a prijal Večeru Pánovu, čím sa stal plnoprávnym členom cirkevného zboru.

Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! (Izaiáš 43,1)

Buď verný až do smrti a dám ti veniec života! (Zjavenie Pána 2,10)

Toto boli biblické verše, ktoré vybrala zborová farárka pre čerstvého konfirmanda a veríme, že jeho život sa naplní vierou a bude ho žiť na základe týchto veršov.

(ef)

Foto: Andrea Kiss-Kohut