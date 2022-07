Uverejnené: nedeľa, 10. júl 2022, 05:22

V prvú júlovú nedeľu sa na pozvanie Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti stretli v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha slovenskí veriaci z hlavného mesta, Dabašu-Šáre a zo Santova, aby sa zúčastnili na svätej omši, ktorú v slovenskom jazyku slúžil farár Béla Vojtech Balik za asistencie kantora Štefana Nagya z Kolárova a podpredsedníčky Slovenskej samosprávy IX. obvodu Budapešti Heleny Bikszádiovej, ktorá vykonávala miništrantskú službu.

Dôstojný pán, ktorý je farárom farského Kostola Povýšenia Svätého kríža v XVII. obvode Budapešti, uviedol obrad citátom z evanjelia podľa Lukáša o tom, ako si Pán vyvolil sedemdesiatdva učeníkov „a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“ (Lk 10, 1-9)

V kázni dôstojný pán upriamil pozornosť prítomných na to, že všetko, čo vidíme svojím zrakom, sú len znaky, ktoré poukazujú na niečo dôležitejšie. Už Pán Ježiš oslovil učeníkov, aby sa neradovali z toho, že sa im poddávajú duchovia, ale z toho, že ich mená sú zapísané v nebi, to je skutočne dôležité. V nebi sú po krste zapísané aj naše mená. Pochopil to aj apoštol Pavol, ktorý vo svojom liste Galaťanom konštatoval: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“

Dôstojný pán poradil veriacim, že ak si chcú v nedeľu popoludní prečítať niečo pre ozajstnú radosť, aby siahli po Pavlových listoch a prečítali si ich aj s úvodom a poznámkami.

Slovenská sv. omša sa, ako vždy v poslednom čase, skončila krátkym koncertom. Tentoraz kantor, organový virtuóz zo Slovenska Štefan Nagy zahral skladbu J. S. Bacha Trio super Allein Gott in der Höh sei Ehr.

Z kostola prešli veriaci do neďalekej fary, kde Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti pripravila agapé, na ktorom ich predsedníčka zboru Monika Szelényiová pozvala na oslavy 200. výročia narodenia slovenského kňaza, národného buditeľa Jozefa Karola Viktorina, ktoré usporiada 23. júla vo Vyšehrade.

vzs

Foto: M. Szelényiová