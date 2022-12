Slávnostná omša s koncertom a výstavou v Budapešti

Uverejnené: nedeľa, 11. december 2022, 05:58

V prvú decembrovú nedeľu sa už tradične konala slávnostná slovenská svätá omša v Kostole sv. Jozefa na Horváthovom námestí. Organizátorská Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti veriacim tentoraz pripravila krásne prekvapenie: koncert Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a výstavu betlehemských figúrok Adrienny Garamvölgyiovej.

Na slávnostné adventné podujatie pod názvom Vianoce sa blížia prišli veriaci z hlavného mesta, zo Santova, Dabašu-Šáre, Pilíša, ba i zo Slovenska. Svätú omšu v slovenskom jazyku celebroval pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko, ktorý vzhľadom na to, že práve v tú nedeľu sme zapálili druhú sviečku na adventnom venci, hovoril vo svojej kázni o skutočnom cieli adventného obdobia. „Čo je cieľom adventného obdobia? Pripraviť sa na Vianoce. A čo sú skutočné Vianoce? Vianoce sú narodenie Ježiša Krista. Na čo sa vlastne ideme pripraviť? Aby sme na konci adventu, 24. a 25. decembra oslávili výročie Ježišovho narodenia, ktorý sa narodil pred 2000 rokmi?... Vianoce sú viac. Vianoce sú živé a aktuálne, narodenie Ježiša Krista medzi nami a v nás,“ začal svoju kázeň celebrant. Ako povedal, „živý Betlehem je vždy tam, kam prichádzame s láskou a empatiou k druhému človeku, aby sme mu podali pomocnú ruku, keď sa všímame navzájom, keď sa zaujímame o druhého.“ Mons. Haľko oživil aj príbeh adventného venca, ktorý vymyslel protestantský pastor Johann Hinrich Wichern v roku 1839. Pastor vytvoril pre deti v sirotinci pomôcku na očakávanie Vianoc: veľký drevený prsteň s 20 malými červenými a štyrmi veľkými bielymi sviečkami. Aby sa deti neupínali len na koniec adventu, každý deň slávnostne zapálili jednu sviečku na znak toho, že chcú prežívať advent, očakávanie Ježiša, v prítomnej chvíli, tu a teraz. „A aká je logika fungovania sviečky? Sviečka na to, aby dávala svetlo, musí zhárať. Vosku je stále menej a menej, aby svetla mohlo byť stále viac a viac. Svetlo sviečky nie je zadarmo, je ovocím spaľovania vosku. ... Tak ako sa Ježiš spaľuje, dáva, obetuje, aby sme my užívali jeho svetlo.“

Po omši sa konal očakávaný slávnostný koncert Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena. Pod taktovkou dirigenta Ádáma Balázsa Galambosa za hudobného sprievodu Jána Bacsiho zazneli vianočné piesne, ktoré pozornému poslucháčovi môžu byť známe z CD, ktoré vydali vlani v októbri pri príležitosti 20. jubilea zboru. Účastníci svätej omše si po koncerte mohli pozrieť výstavu betlehemských figúrok umeleckej remeselníčky a učiteľky slovenskej školy v Budapešti Adrienny Garamvölgyiovej. Jej diela boli viackrát ocenené na celoštátnej úrovni a päťkrát vystavené vo Vatikáne, na tradičnej expozícii betlehemov z celého sveta s názvom „100 jasličiek“.

Predsedníčka Náboženského a sociálneho výboru VZ CSSM Ildika Klauszová Fúziková pred koncom adventného podujatia poďakovala všetkým, ktorí sa v druhú adventnú nedeľu v Kostole sv. Jozefa pričinili o slávnostný ráz slovenskej svätej omše. Oznámila prítomným, že farár Béla Vojtech Balik pre svoje pracovné povinnosti nemôže ďalej vykonávať svoju službu v cirkevnom zbore, takže od januára je otázne, či budú pokračovať katolícke omše v slovenskom jazyku v VIII. obvode Budapešti.

Po svätej omši sa veriaci presunuli na neďalekú faru, kde im slovenský volený zbor Jozefova na čele s Monikou Szelényiovou a so spoluorganizátormi podujatia – Slovenskými samosprávami III., IX. a XX. obvodu – poskytli pohostenie a príležitosť priateľsky sa porozprávať.

(kan)

Foto: autorka