Slovenská sv. omša na prahu Veľkého týždňa

Uverejnené: nedeľa, 09. apríl 2023, 05:43

Aprílová slovenská svätá omša v Kostole sv. Jozefa na Námestí Mihálya Horvátha v Budapešti sa konala na Kvetnú nedeľu. Keďže v tento deň slúžil kaplán Radoslav Lenčéš z Farnosti sv. Imricha trochu dlhšiu omšu v domovskom kostole v Štúrove,začiatok obradu sa posunul na pravé poludnie.

Organizátori – Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti na čele s Monikou Szelényiovou– sa vynašli a poprosili kantora Štefana Nagya z Kolárova, virtuózneho organistu, aby chvíle čakania spríjemnil koncertom. Veriaci z hlavného mesta, Dabašu-Šáre a skupinka mladých medikov z Bratislavy, ktorí boli v Budapešti na stáži a prejavili záujem o slovenskú sv. omšu v srdci mesta, boli nadšení. K slávnostnej atmosfére prispela aj skutočnosť, že tentoraz sa o miništrantskú službu postarala skupina medikov.

Slávnostnú omšu začal dôstojný pán Slovom Pána z Evanjelia podľa Matúša, 27. kapitoly, veršami 50-66 o tom, ako Ježiš vydýchol dušu.

– Vtedy sa otvorili hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. Tí, ktorí strážili Ježiša, sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“ Keď sa zvečerilo, prišiel Jozef, jeden z Ježišových učeníkov a poprosil Piláta o Ježišovo telo. Zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. Veľkňazi a farizeji si spomenuli, že Ježiš, kým žil, povedal: „Po troch dňoch vstanem z mŕtvych.“ Domáhali sa, aby Pilát dal strážiť hrob až do tretieho dňa, aby neprišli Ježišovi učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu: „Vstal z mŕtvych.“ Pilát im povedal, aby strážili, ako vedia. Oni šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž, – píše sa v Evanjeliu. Ako vieme, ich úsilie bolo márne.

Radoslav Lenčéšvo svojej kázni hovoril o tom, že Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého svätého týždňa najväčších kresťanských sviatkov, sviatkov nášho vykúpenia, nášho večného života.

Na Kvetnú nedeľu Kristus so svojimi učeníkmi posledný raz vstúpil do Jeruzalema. Dobre vedel, čo ho tam čaká, veď preto prišiel na svet. Posledný raz vystúpil, aby splnil Otcovu vôľu. Boh zachránil človeka tým, že Ježiš sa obetoval za nás, za naše hriechy. Ešte aj na Krížovej ceste nám ukázal, ako treba žiť, ako sa správať. Modlil sa za nás, keď vravel: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia,“ kázal dôstojný pán a spýtal sa účastníkov sv. omše: „Či kráčame po ceste Kríža? Uvedomujeme si, ako sa Ježiš Kristus trápil pre nás?“ Udalosti Veľkého týždňa sú príležitosťou k tomu, aby sme sa zamysleli nad odkazom Ježišovho príbehu, ale aj nad zmyslom ľudského bytia, života.

V poslednú pôstnu nedeľu sa slovenskí veriaci zišli po omši na fare Kostola sv. Jozefa v VIII. obvode hlavného mesta na agapé, aby sa v družnom priateľskom rozhovore navzájom zblížili a upevnili vo svojej viere.

vzs

Foto: Monika Szelényiová