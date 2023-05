Pokiaľ máme vieru, nemáme sa čoho báť

Uverejnené: nedeľa, 14. máj 2023, 06:06

Vďaka Slovenskej samospráve VIII. obvodu Budapešti pod vedením Moniky Szelényiovej sa v prvú májovú nedeľu opäť konala slovenská svätá omša. V Božom stánku sv. Jozefa na Námestí Mihálya Horvátha v Budapešti slúžil obrad dôstojný pán Radoslav Lenčéš z farnosti Svätého Imricha v Štúrove.

Na omšu, okrem veriacich z hlavného mesta, prišli aj Slováci z Dabašu-Šáre a Santova. Na veľké potešenie organizátorov sa na nej zúčastnili aj veriaci zo Slovenska, ktorí boli v hlavnom meste na výlete. Miništrovala Beáta Erdeiová a zo Svätého písma čítala Margita Tóthová Urbaničová.

Na piatu Veľkonočnú nedeľu dôstojný pán citoval z Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ (Jn 14, 1-7). Vo svojej kázni dôstojný pán priblížil veriacim diakonstvo. Poukázal na to, že diakon svätý Štefan, muž viery a ducha svätého, prvomučeník, bol prvý, ktorého ukameňovali. V tejto súvislosti prirovnal cirkev k veľkému živému kameňu. „...Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v Písme: „Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny; kto v neho verí, nebude zahanbený.“ Vám teda, ktorí veríte, je na česť; pre tých však, čo neveria: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným,“ „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla...“

Po omši veriaci spoločne odišli na faru. Predsedníčka slovenskej samosprávy Monika Szelényiová využila príležitosť, aby poďakovala dôstojnému pánovi Radoslavovi Lenčéšovi, že k nim každú prvú nedeľu v mesiaci zo Štúrova prichádza. Taktiež poďakovala Beáte Erdeiovej a Margite Tóthovej Urbaničovej za ich službu. Vo svojom príhovore pani predsedníčka pri príležitosti Dňa matiek, ktorý v Maďarsku slávime v prvú májovú nedeľu, pozdravila aj všetky matky, darkyne života. Slovenský volený zbor VIII. obvodu pripravil agapé, na ktorom veriaci mali možnosť lepšie spoznať nového kaplána.

(zlh)

Foto: autor