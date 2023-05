Chrámové piesne sa niesli kostolom sv. Michala v Tatabáni – Bánhide

Uverejnené: nedeľa, 14. máj 2023, 06:08

Po deviaty raz sa konalo stretnutie Slovákov Komárňansko-ostrihomskej župy na podujatí nazvanom Pieseň chrámu. V Kostole sv. Michala v Tatabáni – Bánhide sa 7. mája stretli predstavitelia zo všetkých Slovákmi obývaných obcí v župe aj napriek tomu, že práve v nedeľu sme oslavovali Deň matiek.

Myšlienka pozvať veriacich bez ohľadu na vierovyznanie na chrámové spevy sa zrodila pred viac ako desaťročím. S nápadom prišla národnostná referentka Krajského osvetového strediska (KOS) v Nitre Silvia Vargová, s ktorou Slovenská samospráva Komárňansko-ostrihomskej župy už roky vynikajúco spolupracuje. Spolupracovníčka KOS v Nitre poukázala na vynikajúce formácie v Nitrianskom samosprávnom kraji, spievajúce chrámovú hudbu. Prvé stretnutie sa konalo práve v Tatabáni – Bánhide, kam sa podujatie v tomto roku vrátilo.

Moderátorkou programu bola predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Anna Mazalinová. Bez účinnej hostiteľskej pomoci farára Kostola svätého Michala, otca Attilu Gedőa, by sa podujatie nebolo konalo v kostole. Otec Attila, v duchu sviatku mamičiek, vo svojich slovách na úvod hovoril o posvätnosti Dňa matiek. Vyznal sa zo svojho smútku v srdci, že svoju matku už nemá možnosť pozdraviť. Ale priznal aj radosť z príležitosti vysloviť slová vrúcnej modlitby na pozdravenie matky Božieho syna. Dokonca sa prejavil aj ako spevák chrámovej piesne, čím prítomných v kostole natoľko prekvapil, že mu zatlieskali až potom, keď ich o prejav pochvaly požiadal. V mene Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) pozdravila účastníkov podpredsedníčka grémia Monika Szabová. Vyslovila nádej, že vďaka takýmto podujatiam bude žiť naša láska k národu a budú prežívať naše slovenské tradície. Okrem toho popriala každému krásnu májovú nedeľu, keď oslavujeme svoje mamičky a babičky, veď im vďačíme za odovzdávanie slovenského slova, slovenských piesní ďalším pokoleniam.

V mene Slovenskej národnostnej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy sa prítomným prihovorila jej predsedníčka Alžbeta Szabová. Aj ona zapriala všetkým účastníkom májového popoludnia príjemné chvíle pri nádhernej chrámovej hudbe. Poďakovala otcovi Attilovi a miestnym organizátorom a aktivistom za pomoc pri príprave podujatia. „Vďaka patrí predovšetkým našim priateľom z Krajského osvetového strediska v Nitre, s ktorými sme prednedávnom opäť obnovili zmluvu o spolupráci,“ povedala. Vystupujúcim popriala výborné obecenstvo, ktoré patrične ocení poskytnutý umelecký zážitok. A. Szabová sa zároveň podujala moderovať program Piesne chrámu po slovensky.

Bánhidský spevokol otvoril rad vystúpení

Úvodný zborový spev zaznel v podaní Bánhidského spevokolu. Skupina vznikla s roku 1987 a jej cieľom je zachovávanie slovenských tradícií a piesní mestskej časti Bánhida a jej okolia. Členovia sa snažia obohacovať zbierku ľudových piesní, ktoré spievali ich rodičia a starí rodičia. Na celoštátnej súťažnej prehliadke speváckych a folklórnych skupín a ľudových hudieb Slovenský škovránok získali viacero ocenení. Prehliadka sa koná každý druhý rok a v roku 2014 si skupina domov doniesla zlatú, v roku 2016 striebornú a o dva roky neskôr opäť zlatú kvalifikáciu. Formáciu, po odchode dlhoročného dirigenta a harmonikára Viliama Urbaniča do dôchodku, vedie Ladislav Csanálosi.

Vzápätí sa rozozvučal v chráme spev ženskej speváckej skupiny Bádičanka z Bádic. Teleso vzniklo v roku 2005 z iniciatívy bývalej starostky obce Margity Arpášovej, ktorá je aj vedúcou skupiny. Námety získavajú členky od starších obyvateľov dediny, ktorí si zvyky a piesne zachovali. Zberatelia nemajú ľahkú úlohu, veď obec Bádice, ležiaca 15 kilometrov od Nitry, má už len 330 obyvateľov. Skupina spieva okrem chrámových piesní ľudovú tvorbu rôzneho žánru, veselé aj smutné, ľúbostné aj pracovné pesničky, ba aj koledy, po slovensky aj po maďarsky.

Podobne má repertoár v maďarčine aj slovenčine Spevácka skupina ženičiek zo Štitár. Formácia vznikla v roku 2003 pod vedením pedagóga a zbormajstra dr. Viktora Šimeka a orientuje sa najmä na miestne piesne a zvyky obce pod Zoborom. Podzoborský región reprezentujú ženičky v štitárskych krojoch. Vedúcou súboru, ktorý vystupoval na rôznych podujatiach na Slovensku, ale aj v zahraničí, je Etelka Máťušová.

Rozmarín je názov speváckej skupiny, ktorá vznikla v roku 2013 pri základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pohraniciach. Skupina, ktorá sa predstavila okrem iného aj mariánskou piesňou Kde si, kde si, ó Mária, kde ťa hľadať mám, má v súčasnosti 7 členov a jej repertoár tvoria rôzne spevácke žánre v slovenskom aj maďarskom jazyku. Súbor sa zúčastňuje kultúrnych podujatí v okolitých obciach a každoročne sa prezentujú na okresných prehliadkach seniorských telies. Vedúcou je Eva Čuláková.

Krv poslucháčov sa v studenom Kostole svätého Michala v Tatabáni –Bánhide rozprúdila počas vystúpenia folklórnej skupiny Tradícia z Nitry – Dražoviec. Teleso pôsobí od roku 1968 v Dražovciach, ktoré boli do osemdesiatych rokov minulého storočia samostatnou obcou. Táto časť Nitry si i v súčasnosti zachováva dedinský ráz. V roku 2006 sa folklórna skupina transformovala do občianskeho združenia a účinkujú v nej všetky generácie Dražovčanov. Okrem folklórneho dedičstva Tradícia zachováva a prezentuje ľudový odev obce, ktorý sa zachoval v Dražovciach ako jedinej mestskej časti Nitry až do súčasnosti v rozličných podobách, pracovný, sviatočný, zimný, letný. Predsedníčkou Občianskeho združenia Tradícia je ing. Miroslava Zaujecová.

Úchvatné dušu hrejúce stretnutie pokračovalo pohostením pri prestretých stoloch v priestoroch fary, v sále sv. Ignáca.

Erika Trenková

Foto: autorka