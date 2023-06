Slovenská svätá omša v Mlynkoch

Uverejnené: nedeľa, 04. jún 2023, 05:32

Príjemný hlas gitary naplnil staré múry mlynského kostola a zohrial duše prítomných veriacich. Vďaka krásnej slovenskej kresťanskej piesni sa ich srdcia naplnili láskou a pokojom.

– Je úžasný pocit po toľkých rokoch sa vrátiť medzi svojich, – týmito slovami začal v nedeľu 21. mája omšu farár z družobnej obce Mlynky v Slovenskom raji ThDr. Radomír Bodziony, PhD, ktorý už pred niekoľkými rokmi slúžil slovenskú svätú omšu v našej obci, a pokračoval: – Je chvályhodné, že vy tu v Maďarsku ste si takto pekne zachovali reč svojich predkov.

Omša prebiehala v znamení lásky a priateľstva. Pán farár, ktorý deň predtým vyšiel s nami na Pilíš, vo svojej kázni vyzdvihol dôležitosť zachovania nášho kultúrneho dedičstva, čo v maďarskom prostredí iste nie je jednoduché. Povzbudzoval nás, aby sme nezabudli materinský jazyk našich starých rodičov, krásne slovenské piesne, aby sme držali spolu, lebo to dokážeme len spoločnými silami.

Mlynčania – vypočujúc si jeho slová – mohli byť na seba hrdí, veď dodnes nezabudli slovenskú liturgiu, slovenské modlitby odriekali a cirkevné piesne spievali ako keby na to mali možnosť v kostole každý deň. Naši predkovia by sa boli určite tešili, keby boli počuli, ako krásne znejú v našom chráme Božom slovenské piesne zo starých – možno už storočných – modlitebných kníh, ktoré Mlynčania odovzdávajú svojim deťom a vnúčatám ako cenné dedičstvo, a boli by hrdí na ženičky, vďaka ktorým sa na tieto piesne nezabudlo.

Najkrajším momentom omše bolo, keď pán farár chytil gitaru a začal spievať: „Život svoj Ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než Ty, môj Pán, čo si za mňa život dal.“ Spieval práve tak, ako doma, na svojich omšiach v Mlynkoch na južnom okraji Slovenského raja, s láskou a dojímavo. Jeho krásny hlas sa vznášal medzi starými studenými stenami kostola. Hlásal priateľstvo a súdržnosť, dotkol sa sŕdc všetkých prítomných, ktorí v tom momente verili a niekde v hĺbke svojej duše cítili, že síce pán farár k nim prišiel zďaleka, ale prišiel medzi svojich. Priali si a prosili ho, aby sa k nim vrátil aj v budúcnosti.

(MD)

Foto: Imrich Fuhl