Vysvätili kostol v Matre

Uverejnené: nedeľa, 01. september 2024, 05:33

Slávnostné vysvätenie a odovzdanie Kostola troch dedín v Hornej Matre, ktorého patrónom je Svätý Štefan, sa uskutočnilo 19. augusta.

Kostol bol plánovaný pre tri dediny, ale nevedeli sa dohodnúť, kde ho postaviť, a tak sa jágerské arcibiskupstvo rozhodlo postaviť ho v rovnakej vzdialenosti od všetkých troch dedín. Po prvýkrát bol vysvätený v roku 1942. Predsedníčka Slovenskej samosprávy v Alkári Judita Kaszalová Sabadová sa na slávnosti vo svojom príhovore poďakovala všetkým sponzorom, vďaka ktorým mohli, napriek ťažkostiam pri jeho rekonštrukcii, stánok Boží obnoviť.

Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková povedala, že Kostol troch dedín je pre tu žijúcich Slovákov symbolický, pretože to bolo prvé miesto, kde sa mohli stretávať na svätej omši.

„Slovákom, ktorí sa v 18. storočí usadili v Hornej Matre, pomáhala hlboká viera v Pána Boha prekonávať ťažkosti, ktorým museli čeliť pri príchode, a tak to bolo aj neskôr. Dve tretiny obyvateľov sa v rámci výmeny obyvateľstva po druhej svetovej vojne presídlili do vtedajšieho Československa, ale slovenská komunita, ktorej počet sa zmenšil, dodnes formuje život v obciach. Sú príkladom toho, ako by mala komunita prežiť. Keď sa pustili do rekonštrukcie kostola, nič nešlo podľa plánu, keďže pri práci na historických budovách sa stavbári vždy stretávajú s nepredvídateľnými prekvapeniami. Bolo prejavom úctyhodnej dôvery, že sa miestni obyvatelia obrátili na CSSM a pracovníci nášho úradu im radi pomohli,“ povedala A. Hollerová Račková.

Podpredseda Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP), vedúci parlamentnej skupiny István Simicskó pri posvätení kostola citoval spisovateľa Sándora Máraiho: Musíme vychovávať naše duše, aby mali nespochybniteľný zmysel pre požiadavky. „Ak nebudeme zachovávať naše tradície a kultúru, nemáme budúcnosť,“ zdôraznil I. Simicskó.

Kostol posvätil a požehnal dekan Jágerskej arcidiecézy István Csizmadia.

O procese obnovy kostola ste mohli čítať v 30. čísle nášho týždenníka.

(heol.hu/ef)

Foto: heol.hu