Spolok Dolina zasadal v Maglóde

Uverejnené: piatok, 28. január 2022, 06:00

Valné zhromaždenie Regionálneho spolku pripeštianskych Slovákov Dolina sa konalo 21. januára v Maglóde. Okrem vyše pol stovky členov združenia sa rokovania zúčastnila predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman a riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Király.

V mene hostiteľov prítomných pozdravila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Maglóde Katarína Hajduváriová, po nej vystúpila predsedníčka spolku Dolina Zuzana Szabová, ktorá predniesla body programu rokovania.

Po minuloročnej finančnej závierke valné zhromaždenie schválilo rozpočet a programový plán na rok 2022.

Podpredseda spolku Ondrej Csaba Aszódi informoval o možnostiach získavania grantov a dotácií. Okrem toho predstavil Bulletin oblastných domov, ktorý v spolupráci so spolkom Dolina pripravila Únia slovenských organizácií v Maďarsku. O činnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku počas uplynulého roka informovala účastníkov zasadania valného zhromaždenia Alžbeta Hollerová Račková. Predsedníčka nášho najvyššieho voleného zboru upozornila na blížiace sa voľby do Národného zhromaždenia a pripomenula dôležitosť účasti členstva spolku Dolina a ich prívržencov na hlasovaní. Okrem toho predsedníčka CSSM poukázala na sčítanie obyvateľov, ktoré sa má uskutočniť na jeseň tohto roka, a je pre nás, Slovákov v Maďarsku mimoriadne dôležité.

Valné zhromaždenie rozhodlo aj o kultúrnej a gastronomickej reprezentácii regiónu na Dni Slovákov v Maďarsku, ktorý sa v tomto roku bude konať 2. júla v Sarvaši. Spolok Dolina bude zastupovať Dabaš-Šára so svojou kultúrnou skupinou a gastronomickou jednotkou. Zatiaľ však nikto neodpovedal na otázku, či bude možné na mieste piecť vychýrené šárske záviny, alebo ich budú musieť priviezť z domu už hotové. Valné zhromaždenie tiež prijalo uznesenie o výške ročného príspevku zo strany každej členskej obce vo výške 10 tisíc forintov. Ďalším bodom programu bolo určenie dejiska a termínu konania najbližšieho valného zhromaždenia. Najbližšie VZ Regionálneho spolku pripeštianskych Slovákov Dolina sa uskutoční v Ečeri v prvej polovici januára budúceho roka. Ak to okolnosti dovolia, veľkým podujatím spolku Dolina by mali byť Páračky v Čemeri v novembri. Na prvú polovicu roka si vedenie organizácie ani netrúfa nič naplánovať pre nejasnú situáciu okolo pandémie koronavírusu.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku obhospodaruje aj oblastné domy Slovákov v Maďarsku. Preto riaditeľka Ústavu Katarína Király upozornila na termín 23. apríla, keď sa v Békešskej Čabe uskutoční konferencia slovenských oblastných domov. Spolku Dolina sa stretnutie výsostne týka, veď zo 17 členských obcí v 13-tich funguje slovenský oblastný dom, v ktorých sú zbierky a kde sa snažia zachovať miestne tradície. František Zelman pozval členov Doliny na študijnú cestu na Západné Slovensko. Pripravuje ju Únia slovenských organizácií v Maďarsku. Cesta by mohla byť príťažlivá pre rodinných príslušníkov a priateľov členov spolku Dolina, veď predkovia Slovákov, ktorí osídlili práve okolie Pešti, pochádzajú z tých hornouhorských stolíc, ktoré sa dnes nachádzajú v Západoslovenskom kraji.

Ako sme už o tom viackrát písali v našom týždenníku, členské obce združenia sú Irša, Dabaš-Šára, Peterka, Piliš, Maglód, Ečer, Cinkota, Kerestúr, Išaseg, Čomád, Vacov, Malá Tarča, Veľká Tarča, Kerepeš, Čemer, Šóškút a Tárnok.

Ondrej Csaba Aszódi/Kru

Foto: autor